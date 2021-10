Despedida a Marta Rojas, sentida demostración del cariño y admiración que supo sembrar (+Fotos)

La Habana, 5 oct (ACN) Sentida demostración del especial cariño y admiración que supo sembrar con su jovialidad, derroche de alegría, optimismo, con sus enseñanzas en el periodismo y la literatura, con su lealtad infinita a Fidel y a la Revolución, constituyeron hoy, en esta capital, las honras fúnebres de la periodista y escritora Marta Rojas, quien falleciera el domingo a los 93 años.

En el vestíbulo del diario Granma, ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz y de Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, así como a nombre del Presidente de la República Socialista de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, acompañaron sus restos mortales, junto a las tantas condecoraciones que recibió la Heroína del Trabajo y Premio Nacional de Periodismo José Martí.

Poco después de las guardias de honor que realizaran sus compañeros de trabajo, artistas e intelectuales, combatientes de instituciones armadas, representantes de la prensa y de otros sectores, y cuadros de la dirección del Partido encabezados por Rogelio Polanco, miembro del Secretariado del Comité Central, correspondió a Yailin Orta Rivera, directora del periódico, dar el último adiós a esta Mujer de Letras y Revolución, como la calificó el mandatario cubano.

Estamos frente a la vida de una mujer a la que debemos el testimonio del Moncada, de un hecho trascendental del cual quizás nada hubiéramos conocido sin la agudeza de aquella joven inquieta que supo ver más allá del hilo de los acontecimientos, refirió la también miembro del CCPCC al recordar a quien fue testigo y narradora excepcional del juicio contra los participantes en esa epopeya.

Destacó sus cualidades como periodista revolucionaria, su apego a la verdad y a la ética, sus desvelos por que ese periódico del cual resultó fundadora el tres de octubre de 1965 fuera cada día un mejor diario, y desde el cual no concebía que un periodista no estuviera a la altura del carácter de esta profesión, no se cultivara o leyera constantemente.

Orta Rivera se refirió a la Marta Rojas escritora, autora de seis novelas publicadas, y subrayó que esa trayectoria de rigor y coherente ejemplaridad le hicieron acreedora de la condición de Heroína del Trabajo y Premio Nacional de Periodismo José Martí, lo cual le motivaba a hacer más, además de llegar a ser querida por notables personalidades y gente sencilla.

La directora del Granma señaló que al dolor por su muerte, ocurrida precisamente cuando el periódico celebraba su aniversario 56, se sumó la pérdida inconcebible de su más experimentado corresponsal, Juan Antonio Borrego, un hombre de mente fecunda y proverbial humanidad, y reiteró que a ambos maestros del Periodismo su colectivo no les fallará.

Artistas e intelectuales como Abel Prieto y Miguel Barnet, y el Héroe de la República de Cuba Fernando González, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, también concurrieron a las honras fúnebres de Marta Rojas.