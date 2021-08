Occidente cubano se prepara ante inminente Ida

La Habana, 27 ago (ACN) A partir de las 9:00 a.m. de hoy, en correspondencia con la cercanía de la Tormenta Tropical (TT) Ida, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Cuba estableció la Fase de Alarma Ciclónica para las provincias de Mayabeque, La Habana, Artemisa, Pinar del Río y el Municipio Especial Isla de la Juventud, territorios que ya se preparan para recibir el impacto del fenómeno meteorológico.



En la Isla de la Juventud, los más de 83 mil habitantes se mantienen atentos y alertas ante la inminencia de Ida; y el Consejo de Defensa Municipal recorrió La Reforma y Julio Antonio Mella, comunidades rurales que se encuentran dentro de la trayectoria de la TT.



Las autoridades del territorio indicaron al Consejo de Defensa de Zona priorizar la protección de las personas en condiciones de vulnerabilidad en casas de vecinos, amigos o familiares, a tenor de la baja prevalencia de la COVID-19 en el municipio.



Además, se orientó mantener activos los sistemas de comunicación convencionales y alternativos, así como prever en la propia zona un punto de evacuación, a fin de reducir riesgos y minimizar vulnerabilidades.

Se mantiene de igual forma el estricto monitoreo a las presas pineras, al 71 por ciento de su capacidad total de llenado, por la posibilidad de que se sumen tres a los seis embalses que alivian aguas.



Reportan desde Pinar del Río lluvias a intervalos asociadas a Ida, y en las últimas 24 horas, con cierre a las ocho de la mañana, el promedio de precipitaciones resultó poco significativo.



Según indicó Humberto Raúl Acosta González, especialista del Centro Meteorológico Provincial, el valor más alto registrado en ese lapso por la red de pluviómetros de la institución, se reportó en San Juan y Martínez, con 27,8 milímetros (mm), mientras que, en el resto del territorio, los acumulados oscilaron entre 0,8 y 8,7 mm.



En ese territorio la población aprovechó los momentos de pausa de las lloviznas para ultimar la protección de viviendas, centros de trabajo y otras instalaciones, pues se han pronosticado que las lluvias pudieran ser intensas en algunas localidades.



De igual manera los tabacaleros de la provincia mayor productora de la hoja en Cuba aceleran la protección con mantas de las 35 mil toneladas en existencia en Vueltabajo, y se cuenta con suficiente disponibilidad de esos cobertores para abarcar la totalidad de la materia prima.

Pinar del Río centra su prioridad en la protección de las vidas humanas y la preservación de los recursos económicos y seis brigadas médicas se encuentran disponibles para laborar en sitios de habitual incomunicación en este tipo de evento, como son Guane, Sandino, La Palma y el consejo popular La Coloma.



En Villa Clara, los embalses se encuentran al 59,8 por ciento de su capacidad de llenado, por lo cual las precipitaciones que pueda dejar la tormenta tropical Ida favorecerían el almacenamiento del líquido; no obstante, se mantiene una estricta vigilancia sobre los espejos de agua.



Según reportan desde esa provincia, el fenómeno meteorológico no tendrá impacto directo en Villa Clara, no obstante, los mayores volúmenes de aguaceros se pronostican para la zona montañosa y el sector norte, con estimados entre 50 y 100 milímetros.



Se implementan en ese territorio medidas en centros de elaboración de alimentos y se preparan brigadas sanitarias que deben estar listas para su traslado en zonas que pudieran quedar incomunicadas.



Mientras, en Cienfuegos, una lluvia pertinaz y constante cae desde la madrugada de hoy y se espera persistirán estas condiciones climatológicas al estar asociadas a las bandas de la tormenta tropical Ida que avanza por el sur del centro del archipiélago de Cuba.



Según informó a la ACN Cecilio Rodríguez Sáez, especialista del Centro de Provincial de Meteorología, no se esperan ni inundaciones, ni penetraciones costeras en zonas bajas, tampoco precipitaciones significativas con excepción de la parte montañosa del municipio de Cumanayagua, de Abreu y la parte sur de Cienfuegos.



Sobre la capacidad de los embalses, trascendió que los seis de Cienfuegos acumulan en conjunto un 84 por ciento de llenado, suficiente capacidad para almacenar la lluvia asociada al evento meteorológico.



Ante peligro que representa la tormenta tropical Ida, la Defensa Civil llamó hoy a extremar las medidas de protección de la población y la economía, particularmente en la región occidental, donde es inminente el paso de la TT Ida en las próximas horas.

