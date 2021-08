Reporta Unión Eléctrica afectaciones en unidades térmicas del país

Next Article

La Habana, 19 ago (ACN) La Unión Eléctrica (UNE) reportó la salida de servicio de manera imprevista en la madrugada de este jueves de tres unidades térmicas: la unidad dos de la Central Termoeléctrica (CTE) Ernesto Guevara (65 MW) a las 2:58 a.m., la unidad cuatro de la CTE 10 de Octubre (77 MW) a las 3:09 a.m. y la unidad de la CTE Antonio Guiteras (265 MW) a las 3:11 a.m.

Según informó hoy la UNE en sus redes sociales, con la salida de estas unidades actuó la protección de descarga automática por baja frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), afectándose 269 MW en todo el país, y quedando afectado posteriormente 206 MW que no se pudieron restablecer por déficit de capacidad de generación.

Señalaron que además se encuentran fuera de servicio por avería la CTE Otto Parellada, la unidad cinco de la CTE Antonio Maceo, la unidad dos de la CTE Ernesto Guevara, la CTE Antonio Guiteras, la unidad dos de la CTE Lidio Ramón Pérez y las unidades cuatro y cinco de la CTE Diez de Octubre.

En la mañana de hoy realizamos videoconferencia desde el Despacho Nacional de Carga de la UNE con las termoeléctricas, para dar seguimiento y apoyo a la solución de las averías con la mayor brevedad, y valorar el ajuste y distribución de los circuitos en el país.

Explicaron que en las termoeléctricas afectadas se trabaja ininterrumpidamente para incorporar al sistema estos bloques que están fuera de la generación del país, causa por la que en el horario de la mañana se estimó una afectación máxima de 400 MW.

Como resultado del trabajo realizado para recuperar las unidades afectadas, se pronosticó para el día de hoy la entrada de la unidad de la CTE Antonio Guiteras (en proceso de arranque), la unidad dos de la CTE Ernesto Guevara y la unidad cuatro de la CTE Diez de Octubre (en proceso de arranque).

Se estima para el horario pico una disponibilidad de dos mil 731 MW y una demanda máxima de 2 mil 700 MW, por lo que la reserva será de 31 MW de cumplirse el pronóstico, señaló la UNE.

Esta disponibilidad similar a la demanda máxima del país podría impedir mantener una reserva necesaria que garantice la estabilidad y la reducción de vulnerabilidades.

La UNE pidió disculpas por las molestias que puede ocasionar la situación, y en otro comentario señalaron que como “todo lo bueno que hacemos los cubanos, de este problema vamos a salir y le brindaremos un servicio como ustedes lo merecen”.