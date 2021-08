Denuncian hostilidad de la política estadounidense contra Cuba en las telecomunicaciones

La Habana, 17 ago ( ACN) Como una flagrante violación a la soberanía y seguridad nacional de Cuba, injerencia en sus asuntos internos y trasgresión a las normas internacionales de las telecomunicaciones calificó hoy Wilfredo González Vidal, viceministro primero de Comunicaciones, la política hostil de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas en este campo.



Al comparecer en la Mesa Redonda Informativa sobre el uso ilegal del ciberespacio por la potencia imperialista en sus planes de agresión contra Cuba, los efectos del bloqueo en el desarrollo de la conectividad a Internet y de la informática, señaló que en las últimas semanas se han escuchado intenciones de funcionarios de la Casa Blanca de usar la red de redes como un arma de la guerra no convencional.



González Vidal explicó que los Departamentos del Tesoro y del Comercio de la nación norteña promueven un Internet “libre y abierto” hacia la nación caribeña, con fines nada pacíficos, lo cual fue denunciado por la ministra de Comunicaciones cubana ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, acotó.



Subrayó que el uso de las tecnologías en esta rama con fines de desestabilización social en Cuba, y las acciones injerencistas en el ciberespacio cubano, no solo violan el respeto a la soberanía de este país, sino lo establecido en convenios y en la constitución de esa agencia especializada de Naciones Unidas, de la que Washington es miembro y que llaman a facilitar las relaciones y el desarrollo entre los pueblos de manera pacífica.

El gobierno de EE.UU. no tiene ningún derecho de permitir, de alentar y mucho menos financiar el uso de las tecnologías para intentar brindar acceso a Internet a nuestro país, de ahí que somos de la opinión que se trata de política de doble moral, de bloqueo y supervisión o agresión al mismo tiempo, enfatizó.



Grandes monopolios de la información como Facebook, Twitter y Youtube han violado sus propias políticas o normas con mensajes de odio contra Cuba, y a ello se suman ataques cibernéticos contra sitios de instituciones cubanas como el de la Presidencia y de medios de comunicaciones, lo cual forma parte del amplio y permanente acoso, denunció el viceministro primero de Comunicaciones.



Hay una clara utilización de fondos para financiar desde esas y otras plataformas la emisión de noticias falsas y de tergiversación de la realidad cubana, e incluso en las últimas semanas hemos detectado trasmisiones de estaciones de radioaficionados desde la nación norteña que llaman al desorden público y a la violencia en Cuba, manifestó el funcionario.

Desde ese país están utilizando el ciberespacio como una forma de guerra no convencional, y por otra parte bloquean más de 60 sitios y plataformas informáticas cubanas, lo cual afecta el proceso de información, de capacitación, para el desarrollo de contenidos relevantes, del comercio electrónico y para la comunicación entre familias, incluso, dijo González Vidal.



También señaló que Cuba no puede importar tecnologías con más de un 10 por ciento de componentes de origen norteamericano, y que obligan adquirirlas en áreas geográficas lejanas, con lo cual se encarece el flete.



El funcionario afirmó que hoy la conectividad internacional se encarece para la Empresa Cubana de Telecomunicaciones, no obstante ser Cuba de los primeros países que desde 1996 se conectó a Internet, e incluso de que decenas de cables subacuáticos de fibra óptica provenientes de EE.UU. pasen cerca del archipiélago cubano y no se pueda tener acceso a estos, debido a la agresión imperialista en el campo de las telecomunicaciones.