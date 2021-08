Fred se degenera en una onda

La Habana, 14 ago (ACN) El Instituto de Meteorología de Cuba informó hoy que la depresión tropical Fred se ha degenerado, convirtiéndose en una onda, aunque no descarta que en las próximas 12 a 24 horas el organismo se reorganice y gane algo más en intensidad en su desplazamiento por el golfo de México.



Según el Aviso de Ciclón Tropical número 24 del Centro de Pronósticos del Instituto, emitido a las 11:00, hora local, un avión de reconocimiento que investigó la circulación de Fred no encontró un centro de circulación, indicando que ya no es un ciclón tropical, al no tener una circulación cerrada, por lo cual ahora es una onda.



Esa área en las próximas 12 a 24 horas se mantendrá con rumbo hacia el oeste noroeste, puede reorganizarse y posteriormente ganar algo más en intensidad, para convertirse nuevamente en una tormenta tropical durante su desplazamiento sobre las aguas del golfo de México el próximo domingo.

Lea aquí: Fred se adentra en el estrecho de la Florida

Las áreas de nublados y lluvias se mantendrán durante este sábado sobre la regiones central y occidental del archipiélago cubano, siendo fuertes e intensas en algunas localidades, advierte el reporte.



En las áreas de chubascos y tormentas eléctricas pueden registrarse vientos fuertes en rachas. Habrá marejadas en el litoral norte central y occidental.

Lea más: Se formó la tormenta tropical Grace

Este es el último aviso que se emitirá sobre este sistema, una vez que se regenere se comenzarían a emitir nuevamente.