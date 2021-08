Emite Meteorología aviso por ciclón tropical potencial en el Caribe

La Habana, 10 ago (ACN) El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) emitió hoy un Aviso de Alerta Temprana por el desarrollo de un área de bajas presiones en el Caribe oriental que podría convertirse en ciclón tropical en las próximas horas.



Según el Aviso Número 1 del Centro de Pronósticos del INSMET, el área de bajas presiones continuó ganando algo más en organización, y ahora tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), con rachas superiores, una presión central de mil 12 hectoPascal, y se desplaza algo rápido hacia el oeste-noroeste, a 30 km/h.



Alrededor de su centro hay fuerte actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, advierte el reporte, y precisa que ese sistema se localiza en los 16.3 grados de latitud norte y 63.8 grados de longitud oeste, a 255 kilómetros al oeste de Guadalupe, en el grupo central de las Antillas Menores, y a 350 kilómetros al este-sudeste de Ponce, Puerto Rico.



Todavía no es considerado un ciclón tropical, pero en las próximas horas pudiera tener un ligero fortalecimiento y convertirse en una depresión o tormenta tropical, aunque las condiciones en el área del Caribe central y al norte del sistema no son favorables para su desarrollo e intensificación, refiere el texto, publicado en el canal del INSMET en Telegram.



El área de bajas presiones se desplazará en una zona de vientos fuertes del suroeste en los niveles altos que no permiten su organización en la vertical; unido a esto, el ambiente en esta zona es algo seco y su paso por tierra de La Española el miércoles 11 es otra condición que limitará su desarrollo y pudiera ocurrir incluso un ligero debilitamiento.



Los modelos de pronóstico son consecuentes y no muestran una marcada intensificación de este sistema, que pudiera mantenerse como una depresión tropical o un área de bajas presiones a medida que se aproxime al territorio nacional, puntualiza el aviso.

No obstante su desarrollo y futura evolución, se prevé un incremento de las precipitaciones sobre Cuba a partir del jueves 12 comenzando por la región oriental, extendiéndose al resto del país el viernes 13 de agosto, que pudieran ser fuertes y localmente intensas.



Este sistema está siendo vigilado atentamente por el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, que está emitiendo informaciones a través de los medios de prensa y las redes sociales.