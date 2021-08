 Cuba necesita de todos, destaca Presidente Díaz-Canel

La Habana, 10 ago (ACN) Cuba necesita de todos, afirmó hoy el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y agregó que hay personal de la Salud trabajando 24 horas durante días.



El mandatario agregó que están funcionando además estructuras de gobierno a tiempo completo librando la batalla contra la COVID-19.



Sólo con el esfuerzo de todos, venceremos, señaló Díaz-Canel en el mensaje compartido en su cuenta de la Red Social, Twitter.



“#Cuba necesita de todos. Hay personal de Salud trabajando 24 horas durante días, y estructuras de gobierno a tiempo completo en la batalla a la #COVID19. Sólo con el esfuerzo de todos, venceremos. #ACubaPonleCorazón”, tuiteó el Presidente cubano y compartió un artículo del sitio web de la Presidencia.

#Cuba necesita de todos. Hay personal de Salud trabajando 24 horas durante días, y estructuras de gobierno a tiempo completo en la batalla a la #COVID19. Sólo con el esfuerzo de todos, venceremos. #ACubaPonleCorazónhttps://t.co/oWwbMEJjF5 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 10, 2021





Destaca el artículo que durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el enfrentamiento a la epidemia, se alertó que el país está al límite de sus capacidades, por lo que urge ser más eficientes en la lucha contra la COVID-19.



En la reunión, el mandatario alertó que no nos podemos conformar, ni podemos aceptar el número de casos y fallecidos diarios que estamos teniendo la nación; tenemos que estar inconformes con lo que está pasando.



Díaz-Canel advirtió que si no logramos más efectividad en ese trabajo de enfrentamiento y que por otro lado se cumplan las medidas de aislamiento y distanciamiento físico no vamos a controlar la enfermedad.

Lea más: Covid-19: Ni aceptar ni conformarnos con el número de casos y fallecidos diarios

Cuba reportó este lunes siete mil 950 positivos en coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19 y se lamentó el fallecimiento de 77 personas