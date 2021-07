Entrega gratuita de alimentos enviados a Cuba por naciones amigas suscita expresiones de gratitud (+Video)

La Habana, 30 jul (ACN) El inicio hoy por varios municipios de la entrega gratuita de alimentos donados a Cuba ha suscitado muchas expresiones de agradecimiento a la Revolución y a las naciones amigas que han tenido ese gesto solidario, en momentos que la epidemia y el bloqueo norteamericano complejizan la situación económica y social del país.

La Mesa Redonda Informativa con Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, mostró tal gratitud y cómo se ha organizado la distribución de los módulos contentivos de arroz, granos, pastas alimenticias y azúcar, que les llegarán a los 3,8 millones de núcleos familiares cubanos, así como otros productos cuyas limitadas cantidades obligan a puntualmente destinarlos a determinados territorios.

En una jornada cargada de emociones por la llegada de alimentos e insumos médicos provenientes del Estado Plurinacional de Bolivia y de México, la propia titular del ramo agradeció a sus respectivos gobiernos tal ayuda, que también otras naciones brindarán en los próximos días como Viet Nam con el envío de 12 mil toneladas de arroz.

Señaló que la entrega de tales donativos transcurre en medio de la venta de los productos de la canasta familiar normada, con otra agradable noticia: desde agosto y hasta diciembre se adicionarán a la cuota por consumidor tres libras de ese cereal, fundamental en la dieta del cubano.

Díaz Velázquez explicó que se han tenido en cuenta principios como el de que todas las provincias y el municipio especial de la Isla de la Juventud se beneficien con los módulos, y que la distribución sea también de acuerdo con la cantidad disponible de determinado renglón.

Precisamente bajo este concepto y por composición de núcleo hoy comenzó a entregarse carne en conserva enlatada en la mayoría de los consejos populares de la ciudad de Pinar del Río, y una libra de aceite por núcleos en Cumanayagua, aunque este producto le llegará a toda la provincia de Cienfuegos.

De manera gradual serán ocho las provincias que en una primera etapa (hasta mediados de agosto) estarán recibiendo lo mismo harina para reforzar la producción de pan y galletas, como frijol –que es el caso de Mayabeque, Ciego de Ávila y Camagüey-, en tanto la región oriental se beneficiará con una lata de atún por composición de núcleo.

La titular del MINCIN destacó con cuanto sentido de integralidad y coordinación trabajan ese organismo y los ministerios de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y del Transporte, junto a los gobiernos locales, en aras del pronto despacho, de la eficiente transportación y distribución de los alimentos llegados al país como donaciones.

En otra parte de su comparecencia televisiva explicó que gracias a las ventas en MLC se ha podido financiar la compra de pollo, aceite y productos de aseo, cuyas ofertas en pesos han superado las de etapas anteriores, ahora en medio del enfrentamiento a la COVID-19 y de medidas restrictivas provocadas por el bloqueo económico, comercial y financiero de EE.UU.

Respecto a la constitución de núcleos excepcionales, y la entrega a ellos de una libreta de abastecimiento cuya validez es hasta el 31 de diciembre, dijo que la medida ha tenido una favorable acogida entre quienes no accedían a la canasta familiar normada por residir fuera de su provincia de origen, por no tener habitable la vivienda o no estar censados en las Oficodas.

Un total de 21 mil 145 solicitudes hubo por estos días, la mayoría por esa primera razón, como también unas 160 quejas que van desde exigir documentos no contemplados en la resolución ministerial hasta situaciones con la demora en los trámites de altas y bajas por dificultades informáticas.

Asimismo Díaz Velázquez se refirió al alcance de otras medidas en marcha, expresión de cómo el comercio minorista cubano se moderniza y amplía con nuevas formas de hacer, que permiten poner a disposición de la población una amplia gama de bienes provenientes de personas naturales: la venta de garaje y la oferta de productos a plazo.

De acuerdo con la Resolución 97 del Mincin, en lo adelante en garajes, portales y otras áreas residenciales, que no obstruyan el tránsito por aceras y vías, se podrá comercializar artículos de uso doméstico y personal, sin necesidad de una licencia comercial ni de trabajador por cuenta propia.

Respecto a las ventas minoristas a plazos, como señala la Resolución 98, la Ministra dijo que se trata de una modalidad de pago, que contribuye al acceso de la población a ofertas de bienes duraderos para satisfacer sus necesidades, entre ellos muebles, colchones, bicicletas y equipos electrodomésticos, sin la intermediación de una entidad financiera y cuyos precios superen los dos mil 500 pesos.