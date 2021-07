El 26 de julio nos enseñó a no amilanarnos, afirma canciller cubano

La Habana, 26 jul (ACN) El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó hoy en Twitter que el 26 de julio nos enseñó a no amilanarnos ante reveses y a crecernos con ingenio y empeño.



A propósito del aniversario 68 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y Día de la Rebeldía Nacional, el canciller cubano denunció que hoy el país se enfrenta al bloqueo genocida que usa la pandemia como aliada, en su guerra no convencional contra Cuba.



Empleó además las etiquetas #CubaSoberana y #MiMoncadaHoy, señalando que su lugar estaba junto a todo un pueblo.



“El 26 de julio nos enseñó a no amilanarnos ante reveses y a crecernos con ingenio y empeño. Hoy enfrentamos el bloqueo genocida que usa la pandemia como aliada, en su guerra no convencional vs Cuba. #CubaSoberanaFlag of Cuba es #MiMoncadaHoy junto a todo un pueblo”, tuiteó el jefe de la diplomacia cubana.

Por su parte el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, señaló en la propia Red Social reafirmó que Cuba es y será un eterno 26 de julio, y recordó a los mártires caídos, porque "los cuerpos de los mártires son el altar más hermoso de la honra”.



“A 68 años de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, reafirmamos que #Cuba es y será un eterno #26DeJulio. Recordamos a los mártires caídos, porque ‘los cuerpos de los mártires son el altar más hermoso de la honra’. #JoséMartí #MiMoncadaHoy #PonleCorazón”, tuiteó Marrero Cruz.

