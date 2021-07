Díaz-Canel: No nos cansaremos de decir gracias al noble pueblo norteamericano

La Habana, 23 jul (ACN) Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, agradeció hoy en Twitter el apoyo de organizaciones estadounidenses en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero que ejerce el gobierno de ese país contra la Isla.

El jefe de Estado y Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba resaltó en su cuenta en Twitter acciones de visibilización de la causa en la ciudad de Nueva York, y dijo que son un bello abrazo al pueblo cubano en el corazón de esa importante urbe.

A propósito de la iniciativa de los grupos The People's Forum, CODEPINK y ANSWER Coalition, de poner en un gran cartel lumínico mensajes en contra del cerco a Cuba, Díaz-Canel expresó: “No nos cansaremos de decir gracias al noble pueblo norteamericano”.

Esta semana el Movimiento de Solidaridad con Cuba en Estados Unidos dio a conocer el éxito de su campaña para enviar a la Isla seis millones de jeringuillas de vacunación, de las cuales ya arribaron alrededor de dos millones.

Más de 500 mil dólares se lograron recaudar como resultado de la contribución de personas de todos los lugares de Estados Unidos, que se identifican con Cuba y apuestan por la unidad de ambos pueblos, resaltaron representantes del Movimiento.

Entre los grupos que recaudaron fondos se encuentran la Campaña Saving Lives, CODEPINK, The People's Forum, International Longshore and Warehouse Union (ILWU), Democratic Socialists of America (DSA) y dos grupos conformados por cubanoamericanos: el Movimiento No Embargo Cuba y Puentes de Amor.

Medea Benjamín, miembro del grupo, dijo que continuarán recogiendo fondos para enviar además suministros médicos, antibióticos, analgésicos, anticonceptivos, vitaminas y medicamentos para personas con hipertensión, cáncer y diabetes.