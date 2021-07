El alma cubana es un alma de bondad, cariño y amor, afirma Presidente Díaz-Canel

La Habana, 15 jul (ACN) El Presidente Miguel Díaz-Canel llamó hoy en Twitter a la solidaridad, a no dejar que el odio se apropie del alma cubana, y advirtió sobre la manipulación que se gesta en las redes sociales sobre la realidad de Cuba.

Hago un llamado a la solidaridad y a no dejar que el odio se apropie del alma cubana, que es un alma de bondad, cariño y amor, instó Díaz-Canel en su tuit, relacionado con los disturbios que tuvieron lugar en el país este domingo 11 de julio.

El mandatario cubano pidió no permitir la desunión que pretenden quienes no quieren lo mejor para la nación cubana y denunció que la manipulación que se gesta en las redes sociales "no es nuestra Cuba viva".

En otra comunicación en esa red social, el Presidente de la República y Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba envió un mensaje de paz y tranquilidad ciudadana al pueblo cubano.

Respeto, solidaridad entre compatriotas y hacia los otros necesitados del mundo, salvando a Cuba para seguir construyendo, creciendo, soñando y alcanzando la mayor prosperidad posible, escribió el jefe de Estado.

"Que nunca falten entre los cubanos la unidad, el respeto y el amor por la vida #SomosCuba", expresó en otro de los mensajes publicados en su cuenta de Twitter.

Tras los disturbios registrados en algunas localidades del país este 11 de junio, el mandatario cubano aseguró: No estamos dispuestos a entregar la obra, ni la independencia, ni la soberanía conquistadas con la Revolución.

