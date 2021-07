Cinco claves de la situación actual en Cuba

La Habana, 14 jul (ACN) Cuba enfrenta una compleja situación por la COVID-19 en estos días al reportarse las más altas cifras de contagios. A esto le sumamos una fuerte crisis económica provocada por la presión del Bloqueo Económico donde el pueblo cubano es el más afectado.



El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, e integrantes de su equipo de gobierno, comparecieron en la televisión y radio nacional para ofrecer declaraciones sobre la situación que atraviesa el país en varias esferas.



En la conferencia de prensa se dejaron claras las prioridades de la dirección del país: el enfrentamiento a la pandemia, garantizar la alimentación básica y el respaldo al combustible para la actividad productiva y la generación de energía.

Rechazamos la política del genocida e incesante bloqueo que impide la obtención de materiales e insumos para enfrentar la compleja situación epidemiológica que atraviesa el país. Exigimos se respete la soberanía y la autodeterminación de este pueblo y su proyecto social. pic.twitter.com/CuelfGvZDK — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) July 12, 2021

Situación energética: Se trabaja de forma ininterrumpida para resolver los problemas técnicos de la generación base



Actualmente existen limitaciones financieras y de créditos para reparar las averías en varias plantas termoenergéticas. La generación térmica de las plantas que utilizan crudo nacional ha producido 422 gw/h menos de lo que estaba previsto en el plan.



Por lo tanto, se ha tenido que generar 297 gw/h más con los grupos electrógenos que trabajan con diésel. Esta opción es mucho más cara; se han gastado 350 millones de dólares más en combustible de lo que estaba previsto. El ministro de Energía y Minas, Liván Arronte Cruz, informó en la comparecencia que los trabajos en varias plantas finalizaron y comenzarán el proceso de arranque de las mismas.





Cuba vs COVID-19: La salud del pueblo es fundamental



Desde diciembre de 2020 hay tendencia al aumento progresivo de casos positivos a la enfermedad y ahora el país atraviesa el mayor pico pandémico. Al cierre del 12 de julio se reportaron 63 mil 155 casos activos de COVID-19. En relación con las cifras de otras naciones cuando experimentaron sus mayores números, el escenario de Cuba continúa siendo favorable.



“Cuba tiene menos casos promedio por millón de habitantes que las Américas y el mundo, menos muertes por millón de personas que las Américas y el mundo; y el mundo tiene un indicador de letalidad de 2.16 por ciento y las Américas 2.64 por ciento. Cuba, repito, tiene 0.64%”, explicó Díaz-Canel en la conferencia.



La transmisión del virus se ha incrementado de forma más rápida debido, en gran parte, a las nuevas cepas que circulan. Las variantes Alfa y Beta tienen una mayor probabilidad de transmisión pues una persona enferma puede contagiar a cuatro y la Delta, a más de seis. A esto le añadimos la violación de protocolos sanitarios en centros laborales y la pérdida de percepción de riesgo.



En el caso de la provincia de Matanzas, actualmente el epicentro de la pandemia, para apoyar a los centros hospitalarios y de aislamientos en la lucha contra la pandemia se prepararon dos hoteles, se habilitaron más camas y 510 para graves con todo el equipamiento requerido. Además, se incorporaron a la atención de pacientes estudiantes de medicina, enfermeras y médicos del contingente Henry Reeve.

La respuesta contundente de nuestro pueblo hizo fracasar la operación comunicacional y el intento de generar una situación, que no existe en #Cuba, de ingobernabilidad, de desorden social.



Basta con caminar por nuestro país. pic.twitter.com/gxEjstrUPb — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 12, 2021





Población cubana vacunada y la exportación de vacunas



Junto a la batalla contra la enfermedad se desarrolla una intensa campaña de vacunación con el inmunógeno Abdala y otros cuatro candidatos vacunales. Hasta el cierre de los primeros días de julio se habían aplicado 7 millones 469 mil 503 dosis de vacunas, lo cual permitió vacunar el 27,2 por ciento de los cubanos con al menos una dosis, el 22.9 por ciento con dos dosis y el 16.7 por ciento con tres dosis.



El fuerte sistema científico y biotecnológico cubano ha sido reconocido durante años debido a la confiabilidad de sus estudios, por lo que varios países están interesados en adquirir las vacunas cubanas contra la COVID-19. Pero primero, Cuba completa quedará inmunizada antes de comenzar a exportar.



“El Cecmed es una institución muy respetada, certificada por la Organización Mundial de la Salud y la OPS. Además, tiene acuerdo de homologación con instituciones similares en otros países, como con México. Todo eso son fortalezas que tenemos para cuando exportemos nuestras vacunas sea de una manera seria, responsable y sin riesgo de tipo epidemiológico”, aseguró Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior y la Intervención Extranjera.

Naciones como Venezuela, Irán, Argentina, Vietnam, Nicaragua, Sudáfrica y Namibia pretenden recibir nuestras vacunas. Se prevé que las capacidades de instituciones como BioCubaFarma permitan producir lo suficiente para inmunizar al pueblo y exportar.

#Cuba🇨🇺 siempre agradece el envío de ayuda solidaria desde el exterior 🤝🌍#InfografiasACN te resume todo lo que necesitas saber sobre la viabilidad y organización de las donaciones, ofrecidas hoy en conferencia de prensa por @SoberonGuzman #CubaPorLaVida #MatanzasNoEstaSola pic.twitter.com/Adl2vpHX92 — Agencia Cubana de Noticias (@ACN_Cuba) July 11, 2021





Recursos económicos a disposición del enfrentamiento a la COVID-19



Las consecuencias del Bloqueo Económico actúan en un escenario donde la pandemia ha generado altos gastos que crecen por encima de lo previsto en el plan anual. Debemos tener en cuenta que en 2020 se ingresaron en divisas convertibles 2 413 millones menos que en 2019, aspecto que deprime más nuestra economía.



Varios impedimentos han tenido que enfrentarse como la falta de proveedores de insumos médicos y los elevados costos de determinadas tecnologías necesarias. En la compra de medicamentos, reactivos, material gastable y equipos médicos se han empleado 102 millones de dólares.



Desde marzo de 2019 hasta la actualidad se han invertido 184 millones de dólares en lo referente a la pandemia y hasta el primer semestre de 2021, 82 millones.



En la comparecencia se detallaron los gastos que ocasiona una persona enferma. Por ejemplo, un individuo confirmado en un centro de aislamiento le cuesta al país más de 900 pesos, en una institución hospitalaria más de 4 mil pesos y un confirmado que requiera cuidados intensivos más de 13 mil.



En la compra de medicamentos para estos pacientes se han invertido 1 181 millones de pesos y en alimentos, materias primas y otros insumos casi dos millones de pesos. A ninguna persona se le ha cobrado un centavo por la atención de su salud.

Sobre la ayuda humanitaria: no al injerencismo



Cuba sí permite la ayuda humanitaria, siempre y cuando no esté disfrazada y con malos términos como expresó el presidente de la República. Desde marzo de 2020 se han recibido más de 500 ofrecimientos de ayuda por 45 millones de dólares que llegan de más de 50 países entre ellos Venezuela, China, Rusia, Canadá, España, India, Sudáfrica, Catar y Emiratos Árabes.



Nos han donado medicamentos, material gastable y equipos médicos. Además, la cuenta habilitada por el Banco Financiero Internacional ha recibido más de un millón y medio de dólares.



El principal obstáculo para que la ayuda llegue a Cuba es el Bloqueo de Estados Unidos que afecta las transferencias financieras desde cualquier lugar del mundo.



La comunidad cubana en el exterior ha enviado ayuda al país de forma organizada, a través de consulados y embajadas. También, empresas que negocian con Cuba han brindado su apoyo como la firma mixta MCB Comercial que ya envió un lote de ambulancias y se esperan otras 26.



Cuba no aceptará de ninguna manera la intervención humanitaria y el corredor humanitario que se ha posicionado en redes por un laboratorio mediático radicado en Florida. Recordemos que en 1999 hubo una intervención humanitaria en Yugoslavia y ¿qué ocurrió? Bombardeos, uso de la fuerza militar, muertes… En Cuba se hace un llamado a la comprensión de la actual situación, a la no violencia y la tranquilidad ciudadana en un momento crucial donde la COVID-19 es el principal enemigo.

