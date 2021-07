Primer Ministro llama a proteger a la población sin descuidar el combate la COVID-19

La Habana, 5 jul (ACN) Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro de la República, alertó hoy, en esta capital, que la protección de la población ante el azote de la tormenta tropical Elsa no puede conllevar a desproteger o descuidar los protocolos de bioseguridad de enfrentamiento a la COVID-19.



Marrero Cruz participó en la reunión del Consejo de Defensa Provincial (CDP) de La Habana, territorio junto a Mayabeque y Artemisa en fase de Alarma ciclónica, y en la que se precisaron las medidas adoptadas con vistas a evitar pérdidas de vidas humanas y materiales precisamente en momentos que se complejiza la situación epidemiológica, por lo cual insistió en la vitalidad de los hospitales, centros de aislamientos y laboratorios encargados de procesar las muestras de los PCR.



Expresó que este enfrentamiento a Elsa ocurre en medio del combate a la COVID-19 y ello hace que algunas medidas previstas para enfrentar los huracanes e intensas lluvias esta vez no puedan aplicarse, pues al albergar o evacuar a las personas debe tenerse presente el distanciamiento físico, el aislamiento, en aras de evitar que hayan focos de trasmisión de la enfermedad.

🔴En las próximas 12 a 24 horas continuará con rumbo próximo al noroeste, con similar velocidad de traslación, avanzando por Matanzas, pudiendo transitar sobre la ensenada de la Broa y luego sobre Mayabeque



Información ampliada en 👉 https://t.co/pS9Jt3aXAi — Agencia Cubana de Noticias (@ACN_Cuba) July 5, 2021





Dijo que ha sido importante el funcionamiento de los sistemas de información, y que la información dirigida al pueblo por los medios de comunicación haya sido oportuna y constante, lo cual ha permitido a la dirección del país estar al tanto de lo que está ocurriendo en cada territorio y cómo se van cumpliendo las medidas (de Defensa Civil) sin descuidar el enfrentamiento a la COVID-19.



El Primer Ministro recordó que previamente a la amenaza del evento hidrometeorológico se habían designado siete comisiones de trabajo con miembros del Secretariado del Partido y viceprimeros ministros con vistas a que apoyaran a las provincias más complicadas en el combate a la epidemia, y ahora tales grupos se han sumado a las labores de preparación y enfrentamiento a la tormenta tropical Elsa, en una situación excepcional.



En la reunión con las principales autoridades de La Habana, Marrero Cruz se interesó por la elaboración de alimentos en los centros de aislamiento y la entrada de productos agrícolas a la capital, según reportó la emisión del Noticiero de televisión del mediodía, además de indicar que el corte del fluido eléctrico no se realice de inmediato, con vistas a que la gente y las entidades tengan más tiempo para prepararse.

Reinaldo García Zapata, vicepresidente del CDP, señaló que ante la fase de Alarma ciclónica, decretada en las últimas horas por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, los dos elementos principales en que se concentran los esfuerzos son evitar la movilidad de la población, y puntualizar todo lo que tenga que ver con la protección de las personas y de los recursos.



Subrayó que en ese sentido deben priorizarse las zonas del litoral costero y áreas propensas a inundaciones, además de garantizarse el funcionamiento de los 609 centros de protección creados en La Habana, y que tienen una capacidad de 54 mil personas, con sus 161 centros de elaboración.



Informó que por decisión del Presidente del Consejo de Defensa Provincial desde las dos de la tarde de este lunes se prohíbe la circulación de vehículos por la ciudad, incluidos los ómnibus del transporte urbano, y solo transitarán los imprescindibles, en función de los aseguramientos para enfrentar la situación hidrometeorológica.



Especialistas del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología precisaron las posibles variables de las lluvias asociadas a Elsa y que pueden incidir en los municipios del litoral habanero, en particular las marejadas que llegarán a ser fuertes durante esta noche, y que provocarán inundaciones ligeras.



Lo más importante es proteger la vida de las personas, y aunque La Habana no es una provincia eminentemente pecuaria no se debe descuidar la protección de los animales, máxime cuando ante la situación económica del país agravada por el recrudecimiento del bloqueo, el impacto de la COVID-19 y de esta pandemia que ha hecho las cosas más difíciles, no podemos darnos el lujo de perder nada, reiteró el Primer Ministro.



Manifestó que la protección de los recursos es, por tanto, una prioridad que debemos tener presente, y destacó que el pueblo también se sumara a este proceso, lo cual va a ser muy oportuno, pero siempre defender como concepto que la protección contra Elsa no puede traer implícito la desprotección de las medidas anti COVID-19, acotó finalmente.