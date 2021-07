Pinar del Río sin perder de vista a Elsa

Pinar del Río, 5 jul (ACN) Pinar del Río amaneció hoy en una aparente normalidad, pues aunque la actual trayectoria de Elsa sugiere que pudieran reportarse algunas precipitaciones durante esta jornada de mantener su rumbo, aquí no se pierde de vista a la tormenta tropical para evitar imprevistos.



Sobrada experiencia la de esta tierra huracanada en el enfrentamiento a eventos hidrometeorológicos, de ahí que en la Fase Informativa se encuentren activados los centros de dirección a todos los niveles y los 103 consejos de defensa de zona, porque salvar vidas y los recursos de la economía constituyen prioridades.



El teniente coronel Noel Lozano Martínez, jefe del órgano de la Defensa Civil, explicó a la ACN que se trazaron alternativas de evacuación en los 11 municipios, en caso de ser necesarias, y para contribuir al distanciamiento físico demandado por el complejo escenario epidemiológico del territorio.



En ese sentido se concibieron más de 100 centros de trabajo estatales y 54 albergues que no están comprometidos con las labores de aislamiento asociadas a la COVID-19.



Detalló que históricamente cerca del 80 por ciento de las personas evacuadas en Vueltabajo lo hacen en casas de familiares y amigos, una tradición que en este contexto sanitario requiere modificaciones referidas a la no aglomeración de ciudadanos en una misma vivienda.

Seguimos con máxima atención trayectoria de la #TormentaElsa por #Cuba. Para que buena parte del país descanse tranquilamente, las autoridades trabajan en todo el país. Evitar pérdidas humanas y materiales es la divisa. #FuerzaCuba #ViviremosYVenceremos pic.twitter.com/M8Bm8hkGAq — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 5, 2021





Desde este jueves la provincia ha permanecido atenta a las variaciones del organismo tropical y se adoptaron medidas previas a la Fase Informativa, como es el caso de la protección de unas 42 mil toneladas de tabaco acopiado y la recolección de productos agrícolas.



Precisó Lozano Martínez que asimismo se pusieron a buen recaudo las embarcaciones pesqueras en sus puertos, con el objetivo de impedir perjuicios.

Lea más:

Aviso de Ciclón Tropical No. 22: Elsa se aproxima a las costas de Matanzas

Nota informativa no. 5 del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil sobre la tormenta tropical ¨Elsa¨

Tormenta tropical Elsa disminuye nuevamente su velocidad de traslación…

Evitar pérdidas materiales y humanas es la divisa, afirma Diaz-Canel



Alfredo Victorero Hernández, especialista del Centro Meteorológico Provincial, dijo a este medio que las mayores probabilidades de lluvias vinculadas a Elsa radican en las zonas montañosas y del oriente de la provincia- más cercano al organismo-, en tanto algunas pueden llegar a ser fuertes.



Se trata de un sistema con áreas de nublados muy dispersas de su centro, las cuales se ubican fundamentalmente en la parte derecha, indicó.



A unos 80 kilómetros al sur de Playa Girón, provincia de Matanzas, se encuentra el centro de la tormenta tropical, de acuerdo con el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba; cuyos nublados y lluvias de Elsa han afectado la región central en las últimas horas.