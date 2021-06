Cuba, tuyo es el éxito de Soberana 02 y Abdala, destaca Díaz-Canel

La Habana, 22 jun (ACN) Cuba. Tuyo es el éxito de Soberana 02 y de Abdala, así escribió hoy en Twitter Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, tras conocerse los altos porcentajes de eficacia de estos dos candidatos cubanos anti-COVID-19.



Refiere el mandatario en su mensaje que hace 13 meses pidió a los científicos cubanos una respuesta soberana contra la COVID-19; no obstante, no dieron una, sino cinco respuestas.



“Felices y buenos días, #Cuba. Tuyo es el éxito de #Soberana02 y de #Abdala. Hace 13 meses, pedí a nuestros científicos una respuesta soberana contra la #COVID19. No dieron una sino cinco respuestas. Dos ya son vacunas cubanas y vamos por más. #CubaSalvaVidas”, tuiteó el Jefe de Estado cubano.

En otra comunicación en la propia Red Social, Díaz-Canel aseguró que la victoria de las vacunas cubanas sólo es comparable al tamaño de nuestros sacrificios y es una clarinada de los pobres de la tierra, un aviso del poder que dan la resistencia, la unidad, la consagración y el amor a la Patria.



“Esa victoria sólo es comparable al tamaño de nuestros sacrificios. Y es una clarinada de los pobres de la tierra, un aviso del poder que dan la resistencia, la unidad, la consagración y el amor a la #Patria que tan hermosamente describen los versos martianos en #Abdala”, escribió el mandatario.

Recientemente se conoció la eficacia de los candidatos cubanos anti-COVID-19 Soberana 02 y Abdala; la primera registró un 62 por ciento (%) con solo dos dosis, mientras que Abdala, en su esquema de tres dosis, alcanzó un 92,28 %.