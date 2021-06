 Presidente Díaz-Canel felicita a los padres cubanos

La Habana, 20 jun (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, felicitó hoy a todos los padres en el país caribeño con motivo de celebrar su día.

Feliz #DíaDeLosPadres a quien ha sido guía, maestro, compañero, amigo y a quien también siento como un padre. Gracias por estar siempre cerca, querido General de Ejército. #YRaúlEsRaúl pic.twitter.com/hd7l2Woekn — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 20, 2021

En su cuenta oficial en Twitter, congratuló en especial a los que trabajan por la felicidad colectiva, y al general de Ejército Raúl Castro, de quien afirmó “ha sido guía, maestro, compañero, amigo y a quien también siento como un padre".

Gracias por estar siempre cerca, expresó el mandatario en el mensaje al líder cubano.

Con mis hijos, que ya me dan nietos y satisfacciones y angustias, como todos los hijos, comparto este #DíaDeLosPadres nuestra Soberana alegría. #Cuba y ellos impulsan mucho mis días. pic.twitter.com/dyOEwTlYAs — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 20, 2021

Diaz-Canel elogió, en otro tuit, a científicos líderes de los equipos que desarrollan en Cuba las vacunas contra la COVID-19.

La paternidad se vive desde la ternura, el amasijo de temores cotidianos, la zozobra de la ausencia, la alegría del despertar, destaca Juventud Rebelde al evocar el Día de los Padres, que se celebra en la Isla cada tercer domingo de junio.

Aquí están padres e hijos. De un lado los creadores de vida, del otro, las vidas creadas por ellos. Amor y orgullo en ambas partes. Yo pienso en mi padre, en mis hijos y en el padre de todos que nos enseñó a descubrir la maravilla de país que somos. pic.twitter.com/G1l1bCMkVk — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 20, 2021

El tercer domingo de junio celebramos el Día de los padres, pero no hay que esperar la fecha señalada en el almanaque para asumirse o agradecer, expresa el diario de la Juventud cubana.

Cuatro científicos cubanos, líderes de los equipos que desarrollan vacunas, honran nuestra postal por el #DíaDeLosPadres. Felicidades a los padres cubanos, en especial a ellos y a todos los que trabajan por la felicidad colectiva. pic.twitter.com/NOHgf4kxJC — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 20, 2021

Quien no ha sabido hacerlo bien, o quien no se ha atrevido aún, o quien ni siquiera ha pensado en las consecuencias de no estar, o quien lo goza a diario, merecen tenerse y pensarse, por el bien de quienes esperan decirle siempre: gracias, papá, asegura la publicación

Numerosos mensajes inundan hoy las redes sociales como testimonio de cariño, respeto y admiración a los padres cubanos.