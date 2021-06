Ante la COVID-19 Santiago de Cuba no se puede cansar (+Fotos)

La Habana, 18 jun (ACN) Luego de más de 450 días de epidemia en la Isla, Santiago de Cuba es hoy, después de La Habana, la provincia de mayores complicaciones a causa de la COVID-19, con una alta dispersión en sus nueve municipios y una letalidad que van en aumento, todo lo cual habla de un territorio con gran tensión sobre su sistema de Salud Pública.

Para analizar descarnadamente esa situación y estremecer la rutina en el combate a la enfermedad, el Primer Secretario del Partido Comunista y Presidente de la República,Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, encabezaron en la ciudad capital una reunión con las autoridades locales, donde se dieron a conocer los resultados de una inspección del Gobierno central en la que se determinaron violaciones a lo establecido en el Plan de enfrentamiento.

Esos problemas, detectados en instituciones sanitarias, en el transporte público, en el aeropuerto, en el comercio, en los puntos de frontera, en entidades estatales y no estatales, son la causa fundamental de este rebrote en la provincia que solo en el mes de junio contabiliza un promedio de 155,4 casos por día; en mayo fue de 100,1.

Así lo precisó el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, quien apuntó además que en Santiago de Cuba se ha comprobado la circulación de nuevas variantes del SARS-CoV-2, más contagiosas, que han impactado en el curso de la epidemia. En estos momentos, aseveró, se está viviendo aquí el periodo de más intensidad en la transmisión desde la llegada del virus y la tendencia apunta a que siga empeorando, lo que de no revertirse sobrecargará aún más el sistema de salud.

En su exposición ante las autoridades locales, el Ministro precisó que el riesgo de enfermar ha aumentado y la tasa de incidencia es de 224,3 por 100 mil habitantes. En consecuencia, la letalidad asciende y se sitúa en 1,02; por encima de la del país. En lo que va de junio, agregó, han fallecido en Santiago de Cuba 19 personas; en abril fueron 12 y en mayo 14. A estas dolorosas cifras se suma que el 15% de los graves y críticos de la nación está en las salas de cuidados intensivos de esta provincia.

Leer más: Insta ministro cubano de Salud a una mayor protección frente a la COVID-19

En contraposición la intervención sanitaria con los candidatos vacunales marcha bien, con organización y reconocimiento de los santiagueros. En este territorio oriental se han aplicado, informó Portal Miranda, 657 640 dosis en total: poco más de medio millón de personas tienen una dosis puesta. Este proceso por sí solo, aseguró, no resolverá la transmisión de la COVID-19; el éxito estará en cumplir las medidas y en la disciplina.

LA BATALLA SE GANA EN EL MUNICIPIO

En un análisis crítico ─ “a camisa quitada” ─ el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, alertó que en las últimas cinco semanas la tendencia en La Habana ha sido al decrecimiento de los casos, sin embargo ello no está siendo compensado por las demás provincia del país; y la situación de Santiago de Cuba ha disparado todas las alarmas.

Precisó que la inspección realizada en estos días a los municipios más complicados ─ Palma Soriano, Contramaestre, Songo - La Maya, Segundo Frente y la ciudad cabecera ─ evidenció un alto nivel de violaciones, además de pérdida del sentido de riesgo en la población.

El Primer Ministro habló de personas sin nasobuco en las calles, de instituciones estatales que quebrantan las medidas más elementales y, en definitiva, de un incumplimiento de lo aprobado hace más de un año para combatir la epidemia. El Plan nacional, que es bueno y abarcador, no se está implementando bien en los municipios, donde verdaderamente se gana esta batalla, afirmó Marrero Cruz.

Leer más: Cuba con la cifra más alta de muestras de PCR realizadas en un día

El Jefe de Gobierno indicó revisar los métodos de dirección; la cantidad de reuniones y cómo se están desarrollando; y además la política de cuadros, porque en este año han sido muchos los movimientos que han tendido que hacerse en puestos claves del sector de la Salud. Insistió en actualizar el Plan de enfrentamiento y no caer en improvisaciones.

No puedo haber espacio para el cansancio, dijo el Primer Ministro, los revolucionarios no nos podemos cansar, y Santiago de Cuba no se puede cansar.

Tenemos que apoyar y dar más atención al personal sanitario, subrayó, ir hasta el final de esta batalla y ganarla. Recordó la historia gloriosa de la provincia, la cual tiene que ser impulso en momentos difíciles como estos; habló de optimismo y del “Sí se puede”.

EL ABECÉ QUE HA LLEVADO AL ÉXITO

En Santiago de Cuba pasan de mil los pacientes con COVID-19 en sus hospitales, situación que ha imposibilitado aislar a todos los contactos, a los contactos de los contactos y a los sospechosos de padecer la enfermedad, método que ha sido esencial para contener la epidemia.

Sobre ese “abecé” volvió el Presidente de la República porque es la única manera de evitar que llegue un momento más tenso para la provincia. En la medida que seamos más efectivos, dijo, podremos mejorar los indicadores. Lo primero, comentó, es trabajar para disminuir los casos, vaciar capacidades y recuperar entonces la posibilidad de aislar a más personas. No tenemos otra opción: la transmisión se controla cuando somos capaces de aislar oportunamente.

Leer más: Analizan acciones en respuesta a la pandemia en Santiago de Cuba

Todos los caminos conducen a que hay que resolver el tema de la disciplina, para poder llegar a controlar la situación, y eso significa que todas las medidas que aporten a la higiene, al aislamiento social y al distanciamiento físico tienen que ser rigurosamente exigidas, afirmó.

Hace falta exigencia, hace falta rigor para llegar a la calidad en el trabajo y en la implementación de los protocolos, precisó, y también se necesita hablar con toda claridad y con todos estos datos a nuestro pueblo para que incremente su percepción de riesgo ante la enfermedad.

Está probado que la COVID-19 mata, no podemos ser cómplices de eso y la única manera de no serlo es tener un comportamiento responsable. Ese es el reto que tiene Santiago de Cuba y los vamos a ayudar, pero el combate se decide aquí, a nivel de la comunidad.