Directrices del 8vo. Congreso del Partido: un estilo de trabajo en la sociedad cubana

Santiago de Cuba, 17 jun (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, convocó hoy, en esta ciudad, a lograr que las directrices, ideas, conceptos y acuerdos emanados del 8vo. Congreso del Partido generen un sistema de trabajo para todas las instancias y estructuras.



Los métodos y estilos de trabajo del Partido deben hacerlo más democrático, como nos ha pedido el General de Ejército Raúl Castro, y lograr más participación de todos en el proceso revolucionario, dijo.



Para alcanzar ese objetivo se precisa mayor vinculación con la población, con las organizaciones de base, darle más participación a los jóvenes y escucharlos, explicó Díaz-Canel Bermúdez.



En este décimo primer encuentro, en continuidad del ciclo de reuniones para dar seguimiento a la implementación de los acuerdos del 8vo. Congreso del PCC, celebrado en abril pasado, los miembros del Comité Central Lázaro Expósito y Beatriz Johnson, primer secretario y gobernadora en la provincia, respectivamente, presentaron los resultados en lo que va de año en el territorio.

Lea más: Prosigue con Santiago de Cuba ciclo de reuniones de continuidad al 8vo. Congreso del Partido

Esta es una provincia en desarrollo, señaló la Gobernadora, con diversas inversiones, algunas en la infraestructura productiva y otras dirigidas a elevar la calidad de vida de los santiagueros.





Luego del intercambio con los secretarios de la Central de Trabajadores de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio y del PCC en el municipio cabecera, hizo uso de la palabra el miembro del secretariado del CC José Ramón Monteagudo y expresó que en las condiciones actuales podremos resistir y avanzar sólo si se usan creativamente los recursos disponibles.



Santiago de Cuba está cumpliendo con la siembra de primavera, pero se trata de hacer algo más, y recurrir a los cultivos rústicos en una batalla contra la tierra vacía.



Hay que prestar atención especial a la fábrica de pienso que se construye en el territorio, y a la mayor planta de beneficio de granos del país, en Contramaestre, con capacidad para procesar 120 toneladas diarias, que presenta un verdadero reto productivo, alegó.



El miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda enfatizó en la necesidad de lograr que cada militante, y cada santiaguero y santiaguera haga suyas las directrices, ideas y conceptos del 8vo. Congreso del PCC.



Para lograr la influencia necesaria entre los trabajadores y la población en general debe incrementarse la ejemplaridad y combatividad de la militancia, para lo cual hay que fortalecer las organizaciones de base y lograr que las dirijan los compañeros mejores y más preparados.



Hay que aplicar métodos científicos, ampliar la comunicación social y la informatización, a la par que desterrar la chapucería y desarrollar el sentido de urgencia, que significa no dejar para mañana nada que pueda tener solución hoy, puntualizó.



Al terminar su intervención, Díaz-Canel Bermúdez se refirió al tema de la pandemia, y enfatizó: "somos un país pequeño, bloqueado, no hemos tenido disponibilidad de divisas para disponer de los medicamentos y abastecimientos que necesitamos, y sin embargo, con la creatividad que viene como proceso acumulado de la obra revolucionaria y de la visión del Comandante en Jefe hemos logrado éxitos y enfrentamos la enfermedad, y tenemos mejores indicadores que la media mundial y que la media de la región geográfica en la que estamos situados.



Tenemos cinco candidatos vacunales que marchan bien. Cuando en el mundo no pasan de 10 los países que han podido desarrollar vacunas, esta pequeña isla ha desarrollado cinco candidatos vacunales".





Díaz-Canel Bermúdez sentenció que vencer la COVID significa que de inmediato podamos pasar a una fase de normalidad en el país, activar todo el quehacer económico.



Entonces ustedes, que son heroicos, y que han sido heroicos siempre, y que están pasando por una situación compleja, tienen que trabajar ahora con toda conciencia y con toda responsabilidad para controlar el brote este, manifestó.



Consideró que una parte importante de lo que está pasando es porque se han violado un grupo de medidas de las que están planteadas, y porque falta percepción de riesgo en una parte de la población.



Organizándonos, apoyando además con las vacunas y haciendo bien las cosas vamos a resolver esta situación como siempre han hecho los santiagueros. Y esa es una tarea fundamental que tenemos hoy en lo ideológico y en lo económico, concluyó.