Incrementan pensiones a combatientes de la Revolución Cubana

La Habana, 17 jun (ACN) El Grupo de Trabajo Temporal para la Tarea Ordenamiento aprobó elevar las pensiones a los veteranos de la lucha clandestina y del Ejército Rebelde, que hayan sido jubilados por el Régimen General de la Seguridad Social, así como a los combatientes de las FAR y el MININT que hayan sufrido invalidez parcial durante el cumplimiento de sus misiones, tanto en Cuba como en otras tierras del mundo.



Los más de 13 mil combatientes beneficiados recibirán este incremento en sus pensiones a partir del próximo mes de agosto. El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó la justeza de una decisión a favor de cubanos y cubanas que han dado lo mejor de sí a la patria.



El beneficio abarca a 12 mil 379 combatientes del Ejército Rebelde y la Lucha Clandestina jubilados por edad, a los cuales en su pensión actual se les incrementarán 1 528 pesos. El monto sustituirá la prestación de la Asistencia Social al 65 por ciento que hoy la recibe, y se aplicará también a los 4 288 combatientes que no disponían de ella.



Sobre el concepto de incapacitados parciales, que solo se aplica en las FAR y el MININT, se explicó que se trata de compañeros que sufrieron invalidez durante el cumplimiento de actividades de la defensa, en su mayoría en misiones internacionalistas, durante acciones combativas, y hoy, como resultado de su edad, se encuentran más afectados de salud.

Lea más: Díaz-Canel califica de justa elevación de pensiones a combatientes de la Revolución

La dirección del país decidió así elevar hasta 1 528 pesos la pensión que hoy reciben los tres mil 691 pensionados de las FAR y el MININT por invalidez parcial sufrida en actividades de la defensa, y eliminar además la obligatoriedad de trabajar. En el caso de que deseen incorporarse a un centro de trabajo, ganan la pensión de mil 528 pesos, más el salario que van a devengar por la labor que están realizando.



En el encuentro se subrayó que se trata de compañeros de una extensa trayectoria militar y revolucionaria, combatientes del Ejército Rebelde, de la lucha clandestina, de la lucha contra bandidos, de Playa Girón y de las misiones internacionalistas.



El Ordenamiento: tarea permanente



La más reciente sesión del grupo temporal de trabajo del Gobierno que le da seguimiento sistemático a la implementación de la Tarea Ordenamiento fue moderada por el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz. Participaron también el Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, y Joel Queipo Ruz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido.

Una justa decisión: como parte de la Tarea Ordenamiento se aprobó elevar las pensiones a veteranos de la lucha clandestina y del Ejército Rebelde, también a combatientes de las FAR y el MININT que hayan sufrido invalidez en el cumplimiento de sus misiones.https://t.co/QVldn13rrM pic.twitter.com/8vcXcB8s8c — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 17, 2021





Asistieron además el viceprimer ministro Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez; Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión permanente para la implementación y desarrollo de los Lineamientos, ministras, ministros y la Contralora General de la República, Gladys Bejerano Portela.



En el encuentro se aprobó también extender hasta el 31 de diciembre de este año la validez de los sellos de timbre en pesos convertibles (CUC) que están en poder de las personas naturales y jurídicas.



La decisión toma en cuenta que se ha prolongado en el tiempo la recuperación de la COVID-19, y los reiterados reclamos de la población sobre este asunto. Para su implementación se emitirá una resolución por parte de la titular del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), Meisi Bolaños Weiss.



En la sesión se evaluó además, el estado actual de la Tarea Ordenamiento, el futuro funcionamiento del sistema de precios mayoristas, y el estado de la elaboración, revisión, aprobación y emisión de las nuevas normas jurídicas, que incluye la confección en el período de 109 de ellas, de las cuales se han emitido 96 por varios Organismos de la Administración Central del Estado.