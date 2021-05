El Congreso del Partido sigue vivo, asegura Morales Ojeda

La Habana, 27 may (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), afirmó hoy que el movimiento generado tras la celebración de la magna cita de la organización partidista demuestra que el Congreso continúa vivo.



Al intervenir en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda destacó que tan pronto como se contó con el informe central del evento, presentado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, y el discurso de clausura pronunciado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del PCC y Presidente de la República, se inició un proceso de análisis en la base para definir qué le correspondía hacer a los militantes.



Señaló que en el recorrido que realiza el Secretariado de la organización por todas las provincias han podido constatar que se ha brindado información, que no se esperó por orientaciones sobre qué discutir ni cómo hacerlo.



Asimismo, hizo alusión al ejemplar en soporte impreso que contiene los documentos emanados del Congreso del Partido, así como a la aplicación para móviles, información que se puede ir enriqueciendo.



No ha culminado su edición porque en el proceso de intercambio se escuchan opiniones, criterios, que pueden contribuir a la retroalimentación, dijo.



En el Secretariado del Partido y el Buró Político, que tenían una frecuencia mensual, nos hemos replanteado y actualizado el plan de temas, explicó, a la vez que añadió que como promedio están evaluando entre cuatro y cinco temáticas.



Analizamos recientemente el aseguramiento político de las 63 medidas para la producción de alimentos y próximamente se examinará al desarrollo del programa cañero-azucarero, sentenció.

Lea más: Preside Díaz-Canel análisis entre integrantes del Partido en Artemisa

No se trata solo de implementar, sino de que cada uno sepa lo que le toca hacer en cada pedacito en el que actúa, agregó Morales Ojeda.

Como un momento propicio para hacer una evaluación de lo realizado y lo que hay que resolver y por tanto, como una gran oportunidad, calificó @DrRobertoMOjeda el proceso de discusión que se celebrará en los próximos meses, vital además, para el perfeccionamiento del #PCC #Cuba pic.twitter.com/7xrHqRgFpJ — Partido Comunista de Cuba (@PartidoPCC) May 28, 2021





Expresó que el Secretariado se ha propuesto al menos una vez en el trimestre llegar a las reuniones de los burós provinciales del Partido, y como mínimo una vez en el semestre a las de los secretarios de las organizaciones de base.



Tenemos que estar cada día más cerca de donde se desarrollan los procesos productivos, de servicios, porque la única manera que tendremos de que la vida se parezca cada vez más a lo que estamos discutiendo es vinculándonos con el pueblo, aseveró.



A pesar del bloqueo impuesto por Estados Unidos y de las medidas que se mantienen en la administración de Joe Biden, reconoció que depende de nuestro propio esfuerzo lo que se pueda lograr.



A eso estamos llamados y es lo que se desea lograr con la actual dinámica de trabajo, expuso.

Lea también: 8vo Congreso: más que un proceso, un sistema de trabajo en todos los ámbitos

Morales Ojeda valoró que los pilares que se han establecido en la gestión de Gobierno se asumen desde el Partido:

incorporar la ciencia a la solución de los problemas, actualizar el diseño comunicacional de la organización y lograr un proceso de informatización.



Además, dijo, se encuentra el trabajo con las escuelas del Partido, y señaló que existe un número importante de militantes con experiencias en estos temas que pueden aportar.