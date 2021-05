Javier López Salazar, un médico internacionalista profundamente humanista (+Fotos)

La Habana, 23 may (ACN) Estar en los lugares donde otros médicos no llegan y ayudar a todo aquel que lo necesite ha sido el propósito que durante 58 años han defendido los 450 mil profesionales de la salud de Cuba al brindar asistencia sanitaria en más de 140 países.

Uno de esos galenos es el doctor Javier Isbell López Salazar, especialista de Primer grado en Medicina General Integral, con amplia experiencia en misiones internacionalistas.

Primero estuvo en Venezuela (2004-2009), en el estado de Mérida, al cual retornó tiempo después (2010-2013), luego -con apenas dos meses en Cuba- se unió al programa “Mais Médicos” de Brasil (2013-2016) y el pasado año viajó a México en dos ocasiones, como parte de las brigadas del Contingente Henry Reeve.

Mientras permaneció en territorio venezolano y al ser profesor de la Escuela Latinoamericana de Medicina vino a Cuba durante varios meses a impartir clases a estudiantes ecuatorianos en el Polo Médico de Sandino, Pinar del Río, y a educandos mexicanos en Jagüey Grande, Matanzas.

En Venezuela también vivió momentos de incertidumbre luego de la muerte de Hugo Chávez en 2013.

“Fueron días difíciles, no se sabía lo que pasaría, existía el temor de que las conquistas sociales se perdieran debido a la oposición”, refirió.

Como coordinador de la Misión Barrio Adentro en ese estado, el doctor López Salazar contribuyó a cambiar las condiciones de vida de una comunidad indígena. Gracias a la presencia de los médicos cubanos llegó hasta allí el acueducto y se construyeron casas dignas, pues sus habitantes vivían en estructuras de barro y hierba seca con techo de guano.

“Eran muy frecuentes las enfermedades de la piel provocadas por las picaduras de insectos y la convivencia, dentro de los propios hogares, con caballos, vacas y cerdos. Realizábamos intervenciones sanitarias, controles prenatales y charlas con los indígenas acerca de las medidas higiénicas que debían adoptar para prevenir infecciones; y ellos siempre acudían a las consultas y al final de la misión se notaban cambios satisfactorios en su salud”, rememoró.

La experiencia en la tierra del Libertador Simón Bolívar hizo que el doctor Javier se interesara aún más por la Medicina Natural y Tradicional de la que ostentaba un diplomado; no obstante, fue en Brasil donde pudo desarrollar más sus conocimientos.

Su personalidad filantrópica lo obligó a decir sí cuando le propusieron integrar “Mais Médicos” y su única condición fue poder trabajar en las comunidades indígenas.

Y así fue pues durante la mayor parte de su estancia en el gigante sudamericano estuvo con las comunidades indígenas Palikur y Wayampi, internado en la selva amazónica, en la frontera con Guayana Francesa.

Descubrió que el uso excesivo de los antibióticos ocasionaba serios problemas de salud a los Palikur, quienes abandonaron sus medicinas ancestrales por asumir las del “hombre blanco”, luego de que en los años 60 un grupo de misioneros religiosos les hiciera creer que sus hierbas “eran brujería y cosa del diablo”.

Javier comenzó a ganarse el respeto de los pastores de la iglesia, el cacique de la comunidad y las parteras; a fuerza de constancia y ciencia logró rescatar la cultura de las plantas medicinales.

"Muchos me dijeron que no lo intentara, que ellos no iban a cambiar, pero a los tres años y medio, cuando regresé, utilizaban más la medicina natural que los químicos.

“Hicimos un huerto con las canoas abandonadas, yo aportaba las hierbas que conocía y los Palikur más longevos me traían otras. Esta medicina verde les resultó de mucha ayuda después del impeachment a Dilma Rousseff, cuando Michel Temer eliminó las ayudas a las comunidades indígenas”, contó el especialista.

El médico cubano también se preocupó por separar las aguas para beber y las de desecho, y es que los habitantes de estas localidades suelen construir baños cerca de los ríos Uaçá y Curipi y los contaminaban. “Explicamos y ayudamos a construir fosas sépticas, poco a poco las medidas funcionaban y las enfermedades desaparecieron”, comentó.

Con respecto a los Wayampi, otra de las comunidades indígenas, López Salazar encontró un contraste peculiar. “Andaban semidesnudos, cazaban con arco y flecha, dormían en hamacas, pero sabían utilizar una laptop y se vestían para ir a la ciudad”, dijo.

Con ellos también realizó trabajo profiláctico, educativo y de salud física y mental, que se revirtió en mayor calidad de vida.

A su llegada a Cuba fueron muchas las responsabilidades asumidas hasta el año 2020 y la llegada de la pandemia de la COVID-19, pues a partir del envío de brigadas al exterior estuvo cinco meses en el estado de Veracruz, México, y cuatro en la capital, y de este tiempo guarda recuerdos tristes y gratificantes.

Rememoró que a su arribo a tierras aztecas encontró un país con altas cifras de fallecidos, personas enfermas que hacían colas fuera de los hospitales por si alguien moría ocupar su cama y colegas que al inicio les hacían rechazo, porque pensaban que perderían su trabajo con la presencia de los cubanos.

Eso cambió cuando nos conocieron y formamos un buen equipo, reconoció.

En el Hospital de la Secretaría de la Defensa Nacional se convirtió en mentor de sus médicos y enfermeras ya que la mayoría no tenían cinco años de graduados.

“Lloraron mucho cuando se enteraron que nos íbamos y también nos agradecían por la experiencia, al igual que la población”, expresó.

Hoy, el doctor forma parte de los profesionales de la salud que participan en la intervención sanitaria con los candidatos vacunales cubanos.

Desde uno de los vacunatorios instalados en la secundaria básica Tony Santiago, del capitalino municipio de Guanabacoa, López Salazar es consciente de que muchos son los retos o proyectos que le esperan dentro de la atención médica cubana y la cooperación internacional.