Madre amparada por la Revolución, pese a la COVID-19 y al bloqueo yanqui a Cuba (+Video)

Cienfuegos, 5 may (ACN) María Julia Monteagudo Vera, madre de tres niñas, es una de los miles de residentes en la provincia de Cienfuegos beneficiados con la asistencia social, a pesar del crudo bloqueo norteamericano a Cuba y la crisis generada por la pandemia de la COVID-19.

Como madre soltera y a cargo de sus tres pequeñas: una de nueve, y las otras con tres y dos años, María Julia recibe esa ayuda económica y en especies desde hace aproximadamente cinco meses, en que comenzó la implementación del ordenamiento monetario en el país.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, expresó que solicitó la ayuda en la Dirección Municipal de Trabajo porque vive en condiciones difíciles, en una casa con 12 personas y no trabaja por cuidar a su prole.

“Las trabajadoras sociales vinieron hasta aquí, evaluaron mi situación e hicieron todos los trámites, entonces me aprobaron una chequera de tres mil 600 pesos y la semana pasada me entregaron varios recursos”, explicó la joven.

Dos camas, colchones, sábanas, toallas y ropa para cada una de las niñas, figuran entre los insumos recibidos por María Julia, una muestra del esfuerzo del país por proteger a quienes no tienen suficientes ingresos.

“De los recursos asignados falta por llegar una cama grande, un colchón, zapatos y utensilios para la cocina, porque todavía no hay disponibilidad, pero con lo que ya tengo es un alivio, agregó.

“Para mí fue una alegría, imagínate, cuando llamaron y me dijeron que me iban a facilitar esa ayuda me puse de lo más contenta, por eso le agradezco a las trabajadoras sociales y a la Revolución Cubana, por la decisión de auxiliar a las progenitoras de tres o más hijos que no tienen solvencia económica, resaltó Monteagudo Vera.

Yailén García Pico, subdirectora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social de la DPTSS en el territorio, informó que para 2021 se aprobó un presupuesto de unos 60 millones de pesos, con el objetivo de adquirir bienes para las familias necesitadas y garantizar las prestaciones monetarias a los más vulnerables.

Pese al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que muchas veces frena la adquisición de insumos necesarios, en Cuba avanza y se fortalece este programa de vocación humanista fundado por el Comandante en Jefe Fidel Castro, hace más de 60 años, para no dejar a nadie desprotegido.

Por este motivo, además de la remuneración monetaria, a estas personas les entregan víveres; equipos eléctricos como aire acondicionado, batidora y refrigerador para quienes padecen determinada patología.

Además distribuyen módulos de gas o keroseno, y uno que contiene jabón, tela antiséptica y otros bienes, para encamados; así como un suplemento de alimentación para los niños de bajo peso, cuyo pago lo asume Asistencia Social, añadió García Pico.

Jorge Antonio Rodríguez Peña, director provincial de Trabajo y Seguridad Social, declaró que al cierre del primer trimestre del año en curso, el territorio destinó alrededor de 2,2 millones de pesos para la protección a las familias con insolvencia económica.

Hasta la fecha, Cienfuegos tiene un total de tres mil 727 núcleos beneficiados con la asistencia social, cuyo monto creció a partir de enero del presente año con la entrada en vigor de la Tarea ordenamiento.