Cuba: Califica Díaz-Canel de vergonzosas supuestas preocupaciones de funcionarios estadounidenses

La Habana, 3 may (ACN) El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó hoy en Twitter de vergonzosas las supuestas preocupaciones de funcionarios estadounidenses por los derechos humanos, la vida y la salud de los cubanos.

A propósito, señaló que se trata de la nación más poderosa del planeta que con saña condena al hambre y escaseces a más de 11 millones de cubanas y cubanos por la cruel e inhumana política del bloqueo económico, comercial y financiero.

“Que preocupaciones más vergonzosas por funcionarios de la nación más poderosa del planeta que con saña condena al hambre y escasez a más de 11 millones de cubanas y cubanos. #NoMásBloqueo #CubaViva”, tuiteó el mandatario, y enlazó un artículo sobre el tema del medio digital Cubadebate.

It is very shameful to see this concern in the officials of the most powerful nation in the world which viciously condemns more than 11 million Cuban men and women to hunger and scarcity.#NoMásBloqueo #CubaVivahttps://t.co/NyrZZ2y6sJ @cubadebatecu