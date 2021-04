Comienza matrícula para primer año en Universidad de La Habana

La Habana, 26 abr (ACN) Desde hoy y hasta el 7 de mayo venidero se realizará la matrícula de los estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad de La Habana (UH) en los cursos diurno, por encuentros y a distancia, correspondiente al año académico 2021.



Una nota publicada días atrás en el sitio web de la casi tricentenaria y más antigua casa de altos estudios de Cuba, hizo saber que en todos los casos ese proceso acontecerá de manera virtual: los del diurno a través de https://sigenu.uh.cu/sigenu-portal/inscription, y los de cursos por encuentros y a distancia en https://sic.uh.cu.



Habrá que seguir cuidadosamente las instrucciones en pantalla y, de afrontarse alguna dificultad en el momento de la matrícula, los estudiantes deberán comunicarse con la Universidad de La Habana por los teléfonos 78734251 y 78788115 en días laborables y en el horario de nueve de la mañana a una de la tarde.

De acuerdo con la nota, luego de matricular, los alumnos recibirán un enlace (sitio web) donde, 72 horas después podrán obtener su dirección de correo electrónico institucional, al cual se les enviarán instrucciones para ingresar, a partir del 17 de mayo, al Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de La Habana (EVEA-UH), a través de https://evea.uh.cu.



Por esa plataforma, que es de uso gratuito, comenzarán las actividades académicas del curso 2021 en la semana del 17 al 21 de mayo, para todas las modalidades de estudios y, también, para el Colegio Universitario.



Los estudiantes aceptados para terminar el bachillerato en este último serán contactados directamente por vía telefónica o correo electrónico, a partir de hoy y hasta el siete de mayo, para recibir orientaciones.



El primero de marzo último la Universidad de La Habana estrenó el curso académico 202, de manera no presencial, para los alumnos continuantes en todas las modalidades de estudios.



Quedaron pendientes entonces los estudiantes de primer año, pues sabido es cuán necesaria resulta la presencialidad en este caso, y no solo para lo estrictamente académico, sino por lo que representa el día a día en las aulas, con el grupo, como puerta de entrada a la vida universitaria.



No obstante, y como el fuerte rebrote de la COVID-19, lejos de aplacarse, arrecia, se ha decidido empezar desde la virtualidad, aunque, eso sí, se han hecho ajustes y buscado alternativas con el fin de que, incluso a distancia y en estas condiciones, para esos jóvenes sea éste un buen comienzo de sus estudios superiores.



Lo anterior vale, también, en el caso de los alumnos aceptados para ingresar al Colegio-UH, que en espera del inicio del curso, han seguido las actividades docentes televisivas correspondientes al grado 12, en aras de su preparación.