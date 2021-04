Reducir la movilidad e incrementar el aislamiento, esenciales para cortar caminos a la COVID-19

La Habana, 22 abr (ACN) Sumamente elevadas continúan siendo en Cuba las cifras de contagios por la COVID-19 que a diario se confirman. Los 1 207 pacientes reportados este jueves, constituyen el número más alto que se diagnostica en una jornada, desde que inició la epidemia en el país en marzo del pasado año.



Ante esa realidad, que ratifica la tendencia al incremento de los enfermos vaticinada por los expertos en jornadas anteriores, el Grupo Temporal de Trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus, encabezado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ratificó que reducir la movilidad de las personas y lograr un mayor aislamiento social constituyen elementos claves para cortar la transmisión de la COVID-19.

Bajo esa máxima de trabajo se implementan acciones en Matanzas, que con una tasa de incidencia de la enfermedad de 274 por cada 100 000 habitantes durante los últimos 15 días, es la segunda provincia donde más casos se han diagnosticado en ese periodo en el país.



Si bien allí en la más reciente jornada se constató una discreta disminución de confirmados, respecto al día anterior, la transmisión de la enfermedad continúa siendo elevada, aseguró en el intercambio el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda. De los 105 nuevos pacientes informados este jueves, dijo, 97 son autóctonos y están distribuidos en 11 municipios, siendo los más afectados Jovellanos, Matanzas y Cárdenas.



Eso confirma la alta dispersión del virus que se constata en todo el territorio, aseveró el Titular en la reunión, que estuvo dirigida por el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.

Se confirmaron 1207 nuevos casos de #COVID19, para un acumulado de 97967

5302 casos activos

5232 evolución clínica estable

27 pacientes en estado crítico

43 pacientes en estado grave

559 fallecidos (12 en el día)

92050 pacientes recuperados

2 evacuadoshttps://t.co/tzRZxJBOEn pic.twitter.com/B1TvT8oj0S — Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) April 22, 2021





Al respecto, el gobernador matancero Mario Sabines Lorenzo explicó que se han adoptado medidas para lograr un mayor aislamiento de las personas en sus viviendas a partir del mediodía, lo cual debe contribuir a cortar la transmisión del nuevo coronavirus.



De manera particular sobre el ingreso en instituciones de sospechosos, contactos y a su vez los contactos de estos, aseguró que se han creado capacidades en todos los municipios, con excepción de Betancourt y Jovellanos, en los cuales se trabaja para dejarlas listas en los próximos días.



Es cierto, acotó, que en algunos lugares puntuales, por la cantidad de casos que se confirma, puede quedar algún contacto que no se ingrese inmediatamente, pero ese es un asunto que se sigue con rigurosidad.



Una alta dispersión de la enfermedad se evidencia también en Mayabeque, que en la última jornada confirmó casos en 10 de sus 11 municipios. La cifra de 87 nuevos pacientes reportada este jueves, aseguró la gobernadora Tamara Valido Benítez, constituye la más elevada que se ha constatado allí en el mes en curso.



Al evaluar el escenario epidemiológico en la provincia, detalló que en la actualidad es mayor el porciento de pacientes asintomáticos que se diagnostican y se manifiesta como tendencia una alta transmisibilidad dentro de los domicilios, algo que anteriormente no sucedía. Esta realidad, señaló, nos ha llevado a abrir nuevos centros para el aislamiento, con el propósito de contener los contagios, así como reforzar las medidas para restringir la movilidad dentro del territorio y para entrar o salir del mismo.



Particularmente sobre Holguín, que al cierre del miércoles reportó 53 nuevos casos positivos, 30 más que en la jornada anterior, el Ministro de Salud Pública refirió como causa principal de este comportamiento los 45 pacientes que se confirmaron en eventos institucionales. Cinco son los eventos de transmisión que se encuentran activos en la provincia, tres de ellos están abiertos en instituciones, explicó.



Durante la reunión, donde también estuvo presente el miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, rindieron cuenta, además, las autoridades gubernamentales de Artemisa, donde la tendencia es a que disminuya la dispersión del virus en los próximos días; Sancti Spíritus, que arrecia las medidas en las áreas que se encuentran en cuarentena; Granma, que continúa manifestando la mayor cantidad de pacientes en su municipio cabecera; y Santiago de Cuba, donde de los 152 focos activos, 68 corresponden a focos familiares en el municipio capital y en Songo la Maya.



La situación más tensa en el país sigue estando en La Habana, que con el reporte de 681 nuevos pacientes continúa su tendencia al incremento de casos. Esa realidad, se explicó durante la reunión de trabajo del Grupo Temporal, obliga a buscar constantemente alternativas, no solo para aumentar las capacidades hospitalarias, sino también para atender a sospechosos y contactos en sus 15 municipios.



Complejo sigue siendo el escenario epidemiológico del país, una realidad que confirma, tras más de un año de enfrenamiento a la epidemia, que actuar con la mayor percepción de riesgo y responsabilidad individual, en todos los escenarios, es determinante también para contribuir al control definitivo de la enfermedad.