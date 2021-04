El mundo contra el bloqueo a Cuba, posiciones que rompen el silencio

La Habana, 5 abr (ACN) El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos (EE.UU.) a Cuba desde el año 1962, lleva varias décadas concitando el rechazo de la comunidad internacional, con un pronunciamiento a diario en contra de la injusta y unilateral política.



En noviembre último, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la mayor de las Antillas, recordaba que desde 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) se pronuncia anualmente contra esa medida a partir de una votación casi unánime a favor de su eliminación; muestra de su carácter extraterritorial, ilegal y genocida.



Pero la denuncia trasciende el voto que se emite en la AGNU, pues a través de los años, diversas han sido las personalidades que se pronuncian en contra de ese cerco económico, comercial y financiero que el gobierno norteño recrudece contra la nación caribeña.

En lugar de endurecer el bloqueo, que obstaculiza la economía, la salud y la capacidad de #Cuba 🇨🇺 para responder a la #COVID19, EEUU podría cooperar para el beneficio de nuestros pueblos y de la región. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) March 29, 2021





-Puentes de amistad con la Mayor de las Antillas



La promulgación y aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra Cuba ha sido también rechazado por diversas asociaciones y movimientos internacionales de amistad con el país.



Una de ellas, la Asociación de Amistad Bulgaria-Cuba denunció recientemente que la isla sigue viéndose obligada a soportar y a superar nuevas sanciones, aún más severas, impuestas por EE.UU.



“Protestamos enérgicamente contra la injusta interferencia en los asuntos internos de la Cuba soberana que ha elegido y pavimentado su propio camino exitoso de desarrollo. Reiteramos nuestra solidaridad con el derecho del pueblo cubano a elegir su propio destino, y simpatizamos con todos los pueblos del mundo que reconocen y apoyan la soberanía y el progreso de la Isla de la Libertad”, reafirma esta organización.

Durante la pandemia de la COVID-19, varias también han sido las personalidades que han pedido el cese de las medidas unilaterales, entre ellos, 51 miembros británicos del parlamento, quienes solicitaron en abril pasado se suspendiera al menos temporalmente el bloqueo.



La misiva de los parlamentarios cita ejemplos de todo el mundo donde gobiernos y organizaciones internacionales han exigido que se permita la entrada de ayuda humanitaria para ayudar a la nación a combatir la pandemia.



“Cuba ha ofrecido su medicamento antiviral Interferón alfa-2b disponible a naciones de todo el mundo para ayudar en el tratamiento de pacientes infectados con COVID-19. Es hora de que la comunidad internacional corresponda y levante el bloqueo impuesto por Estados Unidos y ponga fin al embargo, como mínimo, de forma temporal”, señaló la carta.



Prosigue que “la demanda central es humanitaria: ahora es tiempo de cooperación transfronteriza, no de agresión y bloqueo".



Recientemente, y como muestra del apoyo a la Isla, en un centenar de ciudades de más de 60 países tuvieron lugar recorridos, actos y concentraciones de la caravana mundial convocada contra la genocida política.



Las voces se levantaron en Rusia, Bulgaria, Reino Unido, Dinamarca, Suiza, Irlanda, Bélgica, Francia, Austria, Grecia, Finlandia, Venezuela, Nicaragua, Guinea Bissau, Cabo Verde, Sudáfrica y otras naciones.



-Italia no apoya el cerco económico, comercial y financiero



El jueves último el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Luigi Di Maio, ratificó que su país nunca ha votado a favor del bloqueo de EE.UU. contra la nación caribeña.



Durante la Sesión conjunta de las comisiones de asuntos exteriores de la Cámara de Diputados y el Senado, Di Maio aseguró que esa nación votó en las últimas semanas una resolución presentada por los países No Alineados que pedía la eliminación del instrumento de las sanciones como un instrumento en sí mismo, no para Cuba, sino para todo el mundo.



Es decir, no aceptar más el instrumento de las sanciones como una de las herramientas disponibles para las reacciones o de cada Estado o de organizaciones supranacionales.



“Podemos dejar claro que Italia nunca ha votado a favor de las sanciones contra Cuba, ni en las últimas semanas ni durante este año. Estamos muy agradecidos a Cuba, como a muchos otros países del mundo, de este a oeste, por el apoyo que nos dieron hace un año, tanto médico como desde el punto de vista del material sanitario que llegaron de todo el mundo, y puedo asegurar que Italia nunca lo olvidará”, resaltó el canciller.

Recibí en @CubaMINREX al embajador de Italia, Andrea Ferrari, quien finaliza su misión en nuestro país.



Destacamos el buen estado de los vínculos bilaterales 🇮🇹 🇨🇺 y la voluntad de fortalecer nuestras relaciones económicas, financieras, comerciales y de cooperación. pic.twitter.com/tcUSQWYSyD — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) March 31, 2021





-Organizaciones, asociaciones y grupos opuestos al bloqueo



En febrero pasado, la Unión Europea (UE) llamó al nuevo representante del gobierno estadounidense, Joe Biden, a eliminar el bloqueo.



“Lamentamos mucho la decisión de Trump de incluir a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo. Esta decisión fue tomada en las últimas horas de su mandato”, declaró el alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ante la decisión estadounidense de incluir a la isla en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo; y señaló que esperaba se revirtiera la decisión.



Varios eurodiputados han rechazado también, a través de los años, el cerco contra Cuba; entre ellos, la presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García.



“Desde nuestro grupo político hemos denunciado siempre las sanciones ilegales de Estados Unidos y la Ley Helms-Burton, contrarias al Derecho Internacional, que pretenden ahogar la economía de la isla y que también castigan indiscriminadamente a toda la sociedad", ratificó Iratxe.



También la Asociación de Estados del Caribe (AEC) se pronunció en contra de la unilateral política durante la XXV Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros, celebrada de manera virtual de julio de 2020.



“Se extiende un reconocimiento especial al Gobierno y al pueblo de Cuba por el servicio médico y el apoyo a la AEC y a los Estados y territorios del mundo en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. La AEC reafirma el llamado al gobierno de los Estados Unidos de América a que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero que impone a Cuba y a la ley Helms Burton y cese su aplicación extraterritorial”, refiere la declaración de la Asociación.



-La intelectualidad también se moviliza a favor de Cuba



Los resultados de las votaciones en la Organización de Naciones Unidas son triunfos de Cuba, así lo han considerado a través de los años los intelectuales latinoamericanos y de otras regiones del mundo.



Uno de ellos, el profesor de la Universidad Latinoamericana José Martí de México, Mario Alberto Najera, aseguró en 2015 que el bloqueo es totalmente anacrónico y detestable.



A fines de marzo del presente año, el escritor y diplomático nicaragüense Francisco Lacayo recordó que durante 28 años la casi totalidad de los estados miembros de las Naciones Unidas han votado contra dicha política.

Soñar y continuar un país: la caravana de #CubaVsBloqueo mostró la vitalidad y la energía de la juventud cubana. Que nadie dude, esa es #CubaViva #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/AJU8s4WG7F — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 29, 2021



“Además de tratarse del bloqueo más largo en la historia, en un arranque visceral y genocida (Donald) Trump añadió en una de sus tristes ocurrencias nuevas sanciones, 242, para asfixiar totalmente a la economía cubana y su heroico pueblo, pero Trump pasó como pasaron 11 presidentes anteriores”, declaró el también miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad.



La propia Red de Intelectuales ha denunciado en múltiples ocasiones la agresión sin precedentes del gobierno estadounidense contra el pueblo de Cuba y señala que la Mayor de las Antillas es “castigada por ser dueña de su destino, celosa guardiana de su independencia y por abrazar unos ideales que EE.UU. rechaza visceralmente”.



Al respecto, argumentan que “es urgente movilizar a todas las fuerzas progresistas y a la opinión pública mundial en contra de la Ley Helms-Burton, que es una afrenta a Cuba, a Nuestra América y al mundo entero, pues desconoce el elemental principio de la soberanía de los países y se propone retrotraer la Isla, por decisión imperial, a los tiempos más deplorables de sumisión e ignominia del sistema colonial”.



Muchas más son las muestras de solidaridad con Cuba ante la imposición de una medida unilateral, inhumana y genocida; política no solo ilegal, inmoral y extraterritorial, sino que implica una clara violación del derecho internacional por la cual el país continuará recibiendo el apoyo del mundo.