Manipulan publicación de la ACN para desacreditar colaboración médica cubana

La Habana, 25 mar (ACN) En estos días algunos medios y usuarios de redes sociales comparten una nota que habla de una presunta afirmación del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez respecto a la nominación del Contingente Henry Reeve al Premio Nobel de la Paz, supuestamente "desmentida" por la Agencia Cubana de Noticias, ACN.

De acuerdo con el texto, el mandatario expresó que la iniciativa de nominar a esta avanzada internacionalista de la mayor de las Antillas por combatir la COVID-19 había nacido de la organización estadounidense CodePink.

El mandatario cubano, en efecto, se refirió a ese hecho, sin embargo en su tuit, con fecha del 8 de mayo de 2020, no afirma que sea la primera referencia, ni que CodePink fuera la primera organización interesada en que los galenos de la mayor de las Antillas recibieran tan importante reconocimiento en la lucha contra la pandemia.

En el mensaje original, Díaz-Canel enfatiza que a pesar de la campaña de descrédito contra los profesionales cubanos de la salud, "una organización estadounidense pide que se [les] otorgue el Premio Nobel de la Paz" (https://twitter.com/DiazCanelB/status/1258803407562964994).

US organization asks for Nobel Peace Prize to be awarded to Cuban doctors fighting COVID-19, despite lies and viciousness of the empire's hawks and lackeys. #CubaSalvaVidas #OrgullosoDeSerCubano https://t.co/NBrSe0lDVY