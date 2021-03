Lissette del Rosario y la experiencia pediátrica contra la COVID-19 (+Fotos)

La Habana, 11 mar (ACN) Quien habla ahora es la mujer, la especialista ha decidido bajar la voz, pero solo por breves minutos porque en Lissette del Rosario, jefa del grupo nacional de Pediatría en Cuba, ambas condiciones se retroalimentan constantemente.

A pesar de que siempre he rechazado las afirmaciones demasiado absolutas, hoy puedo decir que ser médico es lo mejor que me ha pasado en la vida y que si volviera a nacer me gustaría volver a ser mujer, afirma como antesala a la pregunta ya formulada: ¿cómo describir su experiencia durante el enfrentamiento a la COVID-19?

Solo después de su precisa introducción, Del Rosario acude a lo anecdótico y resume en breves palabras este año completo de desvelos e intenso trabajo: la pandemia ha sido difícil para el mundo y muy compleja en todos los escenarios de nuestro país, pero a la mujer le ha tocado crecerse.

Desempeñar diferentes funciones, tanto en zona roja como la conducción de procesos, trabajar asistencial y gerencialmente ha sido difícil pues alrededor de ella gira el hogar, y muchas doctoras, enfermeras, técnicas de diferentes ramas afines a la sanidad, y personal de servicios, no han dudado en dar el paso al frente y eso implica, de alguna manera, poner en segundo plano la responsabilidad familiar y en primera línea el compromiso con la salud y la sociedad.

Eso lleva una implicación sentimental importante; porque en cada uno de los lugares donde prestamos servicio de pediatría trabajamos para cuidar a los niños, pero también es nuestro deber proteger a sus padres y a nosotros mismos con exquisita humanidad por las personas, por nuestro desempeño y porque nuestras propias familias nos esperan.

Ha sido difícil, pero la mujer le pone una impronta única a todas las tareas que asume dado que el sentimiento maternal nos acompaña siempre, y entonces cada niño que asistimos sentimos como si fuera nuestro.

Desde lo personal, no ha sido fácil estar al frente de la coordinación del Grupo Nacional de Pediatría, en un país donde no hay nada más importante que un niño y es una responsabilidad alta que asumí, ante todo, por Cuba.

Es importante destacar el acompañamiento incondicional durante todo este tiempo recibido del Ministerio de Salud Pública y del Estado, pues el enfrentamiento a la COVID-19 ha sido muy intersectorial gubernamentalmente.

Sin ese apoyo hubiera sido aún más complejo sobrellevar las exigencias inherentes a la profesión, que conviven, además, con las derivadas de las condiciones de hija, madre, hermana y esposa.

Resulta innegable que convivir con ciertas dificultades familiares hace que muchas veces el camino se vislumbre difícil para las mujeres, pero cuando una tiene la convicción de lo que debe hacer y la mejor forma de alcanzarlo, no hay peso capaz de apartarnos de nuestra línea.

Un porcentaje importante de los servicios pediátricos tienen a mujeres en las primeras líneas de enfrentamiento: enfermeras, pediatras, profesionales de laboratorio, pantristas, auxiliares de limpieza: el ejército femenino es potente.

La doctora explicó que hasta marzo el país ha contabilizado más de seis mil infantes y adolescentes contagiados con COVID-19 y “este empeño, el apego a los protocolos y el cuidado desmedido que hemos tenido con cada paciente nos da la satisfacción de que aun cuando la cifra es muy elevada, no haber lamentado ninguna pérdida”.

De camino a la Pediatría… y de regreso a la pasión Los niños siempre me motivaron mucho, recuerdo que una de mis tías, enfermera, me decía que yo desde pequeñita era la que atendía a las muñecas, jugaba a darles medicamentos para el estómago o los dolores de cabeza.

Ya después de graduada hice como primera especialidad Medicina Familiar, a la cual agradezco mucho porque integra vastos conocimientos, demuestra realmente el eje de la vida y es el sostén de un sistema nacional de salud como el nuestro, donde la medicina preventiva tiene que cada día ser el principal eslabón y hacia a su fortalecimiento vamos encaminados.

Después hice Medicina Intensiva Pediátrica, una especialidad encantadora, a pesar de que muchos pudieran calificarla como triste por sus momentos desoladores, pero nos llena de mucha satisfacción pues las profesionales involucradas aprendemos el verdadero significado de la vida y que no hay un bien más preciado que la salud.

Los cuidados intensivos pediátricos están siempre al borde, porque todos los que llegan hasta ahí tienen una condición que pone en peligro su vida y un número importante de los profesionales de estas unidades son mujeres, en un elevado porcentaje también madres.

Muchos dicen que tenemos el corazón duro y es todo lo contrario hay que tener el corazón muy grande para enfrentar esa tarea y en un momento de estrés poder tomar las decisiones correctas, porque la sonrisa de un niño y la satisfacción de una familia no tienen precio.