Aplicación móvil TrabajarEnCuba buscará mejorar sus ofertas de empleo

La Habana, 3 mar (ACN) A un mes de la puesta en marcha de TrabajarEnCuba, la aplicación móvil desarrollada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para facilitar las ofertas de empleo a la población, se buscan soluciones a los inconvenientes relacionados con su funcionamiento.

Ariel Fonseca Quesada, subdirector de Empleo del MTSS, expresó a la Agencia Cubana de Noticias que entre los principales problemas señalados por las personas están la ausencia de una mayor variedad de ofertas y la permanencia dentro de la plataforma de vacantes laborales desactualizadas.

A ello se le suman las quejas de los internautas en la reconocida tienda cubana de aplicaciones Apk Lis, al reportar fallas a la hora de instalar la novedosa herramienta en sus dispositivos móviles.

Cuando pongo el programa en mi teléfono no se abre y ya lo he descargado varias veces, pero me da el mismo error, escribió la usuaria Elizabeth Noste Dávalos.

También Rubén Kindelán Sáez comentó que ha llamado a entidades que ofertan empleo y le han comunicado que ya no tienen plazas vacantes e incluso, en algunas no existían tales puestos anunciados.

Además de la solución de tales inconvenientes, al decir de Fonseca Quesada, entre las mejoras previstas se encuentran la posibilidad de ofrecer puestos laborales dentro del sector no estatal, lo cual a su vez requerirá capacitar a los trabajadores por cuenta propia para que puedan incorporar sus opciones de empleo a través de esa iniciativa.

Igualmente aclaró que, como política de la entidad, no podrán mostrarse las ofertas e informaciones que violen los derechos laborales o contengan elementos discriminatorios, difamatorios, ofensivos y cualquier otro lesivo a la dignidad de una persona o grupo social.

Con tan solo 2.67 megabytes de peso, lo cual facilita su acceso desde la red de redes, esta aplicación pionera de su tipo en el país cuenta actualmente con 107 mil 447 descargas, un notable índice de popularidad en medio de la creciente demanda de empleo en Cuba a partir de la puesta en marcha del ordenamiento monetario.