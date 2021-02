Biocubafarma: ciencia en función de la soberanía alimentaria

La Habana, 22 feb (ACN) La introducción de la ciencia en la producción de alimentos se ha convertido cada vez más en una necesidad, ante las consecuencias del cambio climático y las perspectivas a futuro en el sector; por ello se desarrollan programas que contribuyan a alcanzar la soberanía alimentaria, en los cuales juega un papel fundamental Biocubafarma.

Eulogio Pimentel Vázquez, vicepresidente de Biocubafarma, explicó hoy en el espacio informativo Mesa Redonda que una de las alternativas que, como apoyo a esa estratégica tarea, se implementa en el país actualmente es el cultivo de organismos genéticamente modificados.

A pesar de las inseguridades que ello puede generar está demostrado por la ciencia que los cultivos que se someten a la ingeniería genética tienen un control más riguroso antes de salir a la producción.

Se les realizan estudios para detectar que no son tóxicos ni ecotóxicos y se someten a un proceso alto de investigaciones en aras de comprobar que no dañan al ecosistema de su alrededor, y aunque no se puede aseverar que un cultivo es ciento por ciento seguro, en los tradicionales se han detectado casos de toxicidad.

Biocubafarma contribuye además, a la introducción de la ciencia en la agricultura con la creación de nuevas vacunas veterinarias y en el mejoramiento genético del ganado menor y de cultivos varios.

Asimismo, colabora en la producción de alimento animal y de enzimas industriales, en la creación de sistemas diagnósticos de enfermedades en animales y plantas y en el desarrollo de la agricultura.

Según Pimentel Vázquez, al incluir las ramas de la ciencia y la alta tecnología se podrá lograr mayor efectividad, y en tal sentido Biocubafarma ayuda a acelerar y acortar esta conexión en pos de mejores y mayores resultados.

Uno de los objetivos hoy es crear un sector de alta tecnología en la agricultura, pues la realidad cada vez más cambiante e inestable así lo requiere.

El directivo explicó que para el 2050-2080 el panorama agrícola, según las previsiones de varios expertos, estará marcado por el bajo rendimiento de los cultivos (un 50 por ciento menos que los actuales) y poca población rural que se dedique a las labores agrícolas.

Además, en los países tropicales las temperaturas aumentarán debido al cambio climático, que también incide en las producciones y en el aumento de las plagas que afectan al sector.

Durante los ultimos años los países de bajos ingresos se han convertido en importadores de alimentos, lo que aumenta la necesidad de incluir la alta tecnología para incrementar la producción.

Se debe buscar por todos los medios obtener mayores rendimientos por unidad de área, situación y realidad de la que Cuba no escapa, por ello se buscan alternativas desde ahora para garantizar alimentos sin dañar el medio ambiente y con mejores resultados en el campo, aclaró el directivo.

