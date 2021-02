Casi cuatro mil solicitudes de empleo en Guantánamo

Guantánamo, 5 feb (ACN) De más de 38 mil personas que hasta hoy, como parte de la Tarea Ordenamiento han solicitado empleo en Cuba, casi cuatro mil son guantanameros, aseguró Oscar Mendoza Pérez, subdirector de Empleo de la Dirección provincial de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).



En exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias el directivo especificó que esa cantidad es susceptible de incremento y ahora se concentra en el municipio cabecera, con unas dos mil solicitudes.



Aclaró que una gran parte de estas se satisfará con la fuerza requerida para el programa de autoabastecimiento municipal, del cual forman parte los polos productivos de Paraguay y Jabilla, y el denominado anillo verde de la ciudad de Guantánamo.



Siguen en incorporación Baracoa, segundo municipio guantanamero en importancia y bastión cubano del cacao y el coco (400 pedidos) escenario de encadenamientos productivos de ambos renglones exportables, y donde el sector turístico constituye ya opción empleadora de cierta magnitud.



Mendoza Pérez mencionó a Maisí, emporio cafetalero del alto Oriente Cubano, donde los 352 locales interesados en emplearse no guardan proporción con la alta fuerza laboral requerida por el cultivo que según José Martí, mantiene un misterioso comercio con el alma y en el cual se cimentan las perspectivas agroexportables del municipio extremoriental.



Especificó que a las unidades de la salud corresponden las mayores contrataciones, hasta ahora, en el sector presupuestado, las cuales guardan relación con los servicios vinculados a la batalla contra la COVID-19 y sus actuales rebrotes.



En el sector no estatal se habilitaron casi 400 plazas, la mayor parte (372) para cooperativas no agropecuarias, y el resto para interesados en sumarse a cooperativas de créditos y servicios (CCS), aunque la preferencia la lideraron también las unidades básicas de producción cooperativa, con más de 300 adeptos a esa estructura.



Desde enero en Guantánamo se garantizó ubicación laboral a egresados del Servicio Militar Activo, personas sin vínculo laboral y graduados de diferentes niveles de enseñanza.



Casi el 28 por ciento de los trabajadores que ejercen actividades por cuenta propia en la provincia son menores de 35 años, lo que complementa la política de generación de empleos a partir de las nuevas formas de gestión.