Apela Presidente cubano a la abnegación y disciplina de los santiagueros (+Fotos)

Santiago de Cuba, 29 ene (ACN) El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez apeló hoy a la abnegación y disciplina de los santiagueros para contener la pandemia de COVID-19, solucionar las dificultades que plantea la Tarea Ordenamiento e incrementar la producción de alimentos.



Durante el intercambio con las principales autoridades de la provincia indómita enfatizó en que para avanzar en estos temas de máxima prioridad para el país es preciso organizar las cosas y trabajar con agilidad, en el caso de Salud hacer el PCR oportuno, aplicar el aislamiento como se ha protocolizado e incrementar la percepción de riesgo.



Como introducción al cónclave, Beatriz Johnson Urrutia, vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial (CDP), explicó elementos de la situación que ha generado la pandemia en la provincia, que se caracteriza hoy por una tasa de incidencia de la COVID-19 de 104,4 por 100 mil habitantes en la provincia y de 184,4 en el municipio cabecera.



Añadió que hay 13 fallecidos, todos en este último territorio, de ellos nueve en los últimos 15 días.



El doctor Roberto Morales Ojeda, viceprimer ministro, señaló que en el territorio se aprecia un incremento de 462 % de casos respecto al mes anterior, lo que se debe en gran parte a una baja percepción del riesgo y del peligro que entraña esta enfermedad.



Hay demoras en acudir al médico ante la presencia de síntomas, se utiliza mal el nasobuco, a lo que se suman deficiencias en la pesquisa y fallas en la aplicación de los protocolos con los viajeros, abundó.



Elizabeth Oller, directora en funciones de Salud Pública en el territorio, habló sobre la creación de nuevos centros de aislamiento, que ya suman 26 con más de cuatro mil camas, de la eliminación de los atrasos en el análisis de las muestras de PCR y del reforzamiento del personal de salud en los hospitales que atienden enfermos.



Al respecto, Díaz-Canel expresó que el aislamiento de los contactos y los contactos de los contactos es fundamental para cortar las cadenas de contagio y que en esta tarea es necesario ser minuciosos y exactos.



Señaló que es preciso proceder al confinamiento institucional de los viajeros internacionales ajustándose a los protocolos establecidos, y que de existir la capacidad, es necesario comenzarlo en el plazo más breve posible.



Luis Ricardo Manet, director provincial de Higiene y Epidemiología, habló de los avances en la construcción del nuevo laboratorio de Biología Molecular que apoyará el trabajo de enfrentamiento a la pandemia en la zona oriental del país.



El tema de la Tarea Ordenamiento fue introducido por Marino Murillo, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, quien señaló que en la provincia hay demoras en las ofertas de empleo que son esenciales en este momento, y fundamentalmente en las labores directas a la producción.



También se han apreciado fallas en la atención a las personas vulnerables, lo que genera tendencias de opiniones sólo superadas por los temas de los precios y de la calidad de los productos, señaló.



Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación, comentó que hasta el 26 de enero en Santiago de Cuba se han interesado por hallar empleo 10 mil 937 personas, de las cuales han aceptado las ofertas siete mil 651, más de cinco mil en empleos estatales.



Sin embargo hay una cifra elevada ubicados en el sector presupuestado, cuando lo que se potencia es el empleo en el sector empresarial, y fundamentalmente directo a la producción.



Johnson Urrutia explicó que estos temas tienen seguimiento permanente por la comisión provincial, se han ajustado los precios del Sistema de Atención a la familia, y se visitan los casos de las personas que no asisten para evaluar su situación real.



El estudio de los precios de la gastronomía, de los productos agropecuarios y del transporte se estudian para su mejor ajuste, contando con los criterios de la población y de los interesados, abundó.



Respecto a la producción de alimentos, se explicó que la campaña de siembra de frío se cumple al 101 %, con 200 ha por encima de lo previsto y en diciembre se logró distribuir 27 libras de viandas y vegetales a la población, de 30 previstas.



No obstante, existen problemas con el suministro de proteína de origen animal, aún cuando hay capacidades para la producción avícola y porcina desaprovechadas en el territorio.



Son importantes las potencialidades de las inversiones de la Planta Procesadora de Granos y Cítricos Caribe, ambos en Contramaestre, que requieren de atención especial para aprovechar sus capacidades.



Santiago de Cuba deberá desarrollar una buena campaña cafetalera y de resiembra este año, pues es una provincia que decide en la producción del cerezo en el país.



En su resumen del intercambio, el presidente cubano se refirió a la necesidad del trabajo oportuno en el enfrentamiento a la pandemia, de respetar los protocolos e incrementar el enfrentamiento a la indisciplina en materia de higiene.



En cuanto al ordenamiento hay dificultades por incumplimiento de lo indicado, en parte por falta de preparación y por falta de la información adecuada en las entidades presupuestadas y empresas, pues el Ordenamiento no oculta ni subsidia la ineficiencia, puntualizó.



Es preciso continuar explicando, hay muchas cosas que se han dado a conocer y aún no se comprenden y hay que elevar la producción y los servicios, pues el incremento de la oferta es lo que permite controlar los precios y ampliar las fuentes de empleo.



El ordenamiento no va contra la justicia social, sino que tiene otro enfoque de la justicia social que no es el igualitarismo, y tenemos todas las posibilidades para seguir perfeccionando el país.



Apuntó que, en su criterio, no hay que lamentarse de nada, pues estas situaciones complejas son oportunidades para crecer y son oportunidades para vencer.



A eso convocamos, para que Santiago siga siendo Santiago hay que hacerlo bien en estas tres tareas, concluyó.

