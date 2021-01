Un rigor a la medida de cada territorio

La Habana, 27 ene(ACN) La Habana, solo antecedida por la provincia de Guantánamo en cuanto a tasa de incidencia de casos positivos de la COVID-19 en los últimos 15 días, vivirá en lo sucesivo sin desatender un conjunto de medidas organizativas y de control epidemiológico, las cuales buscan contrarrestar la situación compleja creada por el nuevo coronavirus en un territorio que es siempre referente de cómo marchan las cosas en el país.



Durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del nuevo coronavirus que tuvo lugar este miércoles en el Palacio de la Revolución, el Gobernador de la capital, Reinaldo García Zapata, enumeró pautas que las autoridades de la capital han dispuesto atendiendo, entre otras razones, a la dispersión de la enfermedad en todos los municipios, y al ascenso en el reporte de los casos confirmados.



Hay concebida una estrategia encaminada a la protección de los profesionales de la Salud, y se busca incrementar el control a la calidad de las muestras que se tomen en los PRC, informó García Zapata mediante video conferencia, en el encuentro dirigido por el Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, por el Segundo Secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y por el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.



En la reunión que además contó con la presencia del Comandante de la Revolución y viceprimer ministro, Ramiro Valdés Menéndez, así como del Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, el Gobernador de La Habana hizo alusión a la voluntad de buscar mayor capacidad de camas en los hospitales, al reforzamiento de las unidades de los cuidados intensivos e intermedios en el sistema de Salud, así como hacer mayor énfasis en la pesquisa activa con particular interés en la población vulnerable.



De igual modo el Gobernador de la capital hizo referencia a las acciones de fiscalización de los controles de bioseguridad; y destacó la necesidad de potenciar en estos tiempos el trabajo a distancia, en aquellas entidades y organismos cuyas misiones no sean imprescindibles.



Enunció García Zapata que es importante mantener los niveles productivos que resultan vitales para el Estado, y no debe descuidarse un asunto de altísima sensibilidad como la distribución, lo más equitativamente posible, de productos básicos destinados a la población.



OTROS TERRITORIOS EN EL ANÁLISIS



La videoconferencia, como ya resulta habitual en este tipo de reunión, hace posible realizar los análisis sobre cómo marchan las provincias en el enfrentamiento a la COVID-19. Esta vez, durante ese momento de intercambio, el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, preguntó a varios territorios sobre cómo va el procesamiento de las muestras de PCR: la respuesta general indica que han sido superados los atrasos de días anteriores.



Desde sus particularidades, y tomando como punto de partida inquietudes de la población u otros problemas que van saliendo a la luz, las autoridades de las provincias fueron dibujando prioridades o explicando esfuerzos emprendidos en este minuto. De Pinar del Río, por ejemplo, se supo sobre medidas epidemiológicas de mayor rigor; de Artemisa, los presentes pudieron estar al tanto de cómo, a pesar de la dispersión de la enfermedad, el panorama epidemiológico está bajo control; y de la provincia de Mayabeque, donde también hay dispersión del nuevo coronavirus, pudo saberse sobre la atención rigurosa a los municipios donde se mantienen los niveles de incidencia de casos confirmados.



En la provincia de Matanzas son examinados con rigor el municipio del mismo nombre, y el de Cárdenas –espacios que mayor número de casos están dando al territorio-, y en sentido general no se descuidan las medidas de aislamiento ni la necesaria desinfección de lugares de alto riesgo.



Al mismo tiempo la provincia de Villa Clara confiere prioridad a la pesquisa y busca otros enfoques en la comunicación, los cuales permitan aumentar entre las personas la percepción de riesgo ante la COVID-19. Ciego de Ávila hace hincapié en la pesquisa y cuantifica sus capacidades hospitalarias; Santiago de Cuba actúa proactivamente ante las indisciplinas; y Guantánamo, donde la situación es compleja, sigue muy de cerca la atención primaria de Salud.



EL MUNDO Y CUBA EN CIFRAS



Hasta el 26 de enero, según informó en la reunión el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, había reportados 190 países con casos de la COVID-19. Ya ascienden a más de 100 millones 900 mil los casos confirmados, y los fallecidos rebasan la cifra de los dos millones 160 mil, para una letalidad de 2,1 por ciento.



En Cuba, desde que comenzó la pandemia, se han reportando 23 mil 439 casos confirmados, y ya se acumulan 204 fallecidos para una letalidad de 0,87 por ciento. Por otra parte, como detalló el titular, los casos confirmados en el archipiélago, en los últimos 15 días, ascienden a siete mil 542 para una tasa de incidencia de la enfermedad de 67,42 por cada 100 mil habitantes.