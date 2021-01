Presidente cubano condena provocaciones frente al Ministerio de Cultura

La Habana, 27 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba, condenó hoy la provocación contrarrevolucionaria frente al Ministerio de Cultura con el ánimo de obstaculizar el diálogo entre instituciones y creadores.



No es honesto quien se escuda en el arte para provocar asediando instituciones y funcionarios públicos, mientras la nación lucha a brazo partido contra bloqueo, pandemia y muerte, dijo el mandatario en la red social Twitter.



Agregó que los ministerios no son tarimas mediáticas. Allí se trabaja duro.



En el Noticiero Estelar de Televisión el viceministro de Cultura Fernando Rojas dijo que estaba previsto un encuentro de funcionarios con representantes del grupo de jóvenes que el pasado 27 de noviembre de 2020 pidieron frente al Ministerio un diálogo para exponer sus preocupaciones.



A pesar de que fueron invitados a entrar al edificio prefirieron permanecer en las afueras con los riesgos que eso implica para esta etapa de pandemia por el COVID-19.



Una nota del Ministerio de Cultura hecha pública hoy señala que en actitud francamente irresponsable, los que permanecían en la calle expresaron que no se irían. Durante las más de dos horas que duraron esos incidentes, los medios pagados por el gobierno estadounidense estuvieron comentando en vivo lo que acontecía y reforzando la matriz provocadora de los contrarrevolucionarios.



Ante esa circunstancia, los trabajadores del Ministerio de Cultura de Cuba decidieron reaccionar de inmediato. Se congregaron frente a los provocadores y los instaron a retirarse.



Ante la negativa de estos, y la intención evidente de materializar un show mediático, los trabajadores del organismo los enfrentaron y los desalojaron del lugar.



El Ministerio de Cultura ratifica su voluntad de diálogo con los creadores honestos sobre cualquier tema relacionado con la política cultural de la Revolución Cubana y reitera su negativa a aceptar provocaciones o a dialogar con mercenarios.

No es honesto quien se escuda en el arte para provocar asediando instituciones y funcionarios públicos, mientras la nación lucha a brazo partido contra bloqueo, pandemia y muerte. Nuestros ministerios no son tarimas mediáticas. Allí se trabaja duro. #CubaEsCultura #CubaViva pic.twitter.com/1pmvorVtnp — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 28, 2021