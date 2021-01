Advierte Díaz-Canel sobre violación de los parámetros establecidos para los viajeros

Santa Clara, 25 ene (ACN) Una de las principales causas del actual rebrote de la COVID-19 resulta el inadecuado tratamiento a los viajeros, fundamentalmente en Villa Clara, con una de las tasas más altas de visitantes foráneos en el país, recalcó hoy en intercambio gubernamental en esta central provincia el Presidente Miguel Díaz-Canel.



Pese a que en los últimos días los índices de infestación por el virus SARS-CoV-2 en el territorio han decrecido, Díaz-Canel cuestionó el retroceso en una provincia "donde se saben hacer las cosas bien", y el por qué falló momentáneamente el sistema de enfrentamiento a la pandemia "donde antes se supo vencer eventos grandes de la COVID-19".



En el encuentro, moderado por el primer ministro cubano, Manuel Marrero, el Presidente de la República de Cuba llamó a enfrentar con la mayor efectividad posible el rebrote de la pandemia en Villa Clara, ahora en fase de Transmisión Autóctona Limitada.



Actualmente en el mundo ante los nuevos rebrotes de la COVID-19 han vuelto a colapsar los sistemas sanitarios, situación que no ocurre aquí en nuestro país, no obstante a ello resulta imposible sentirnos satisfechos, pues sabemos hacerlo mejor y tenemos que hacerlo mejor, sostuvo Díaz-Canel.



También participaron en la cita José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central de Partido Comunista de Cuba; Marino Murillo, jefe de la Comisión para la Implementación y Desarrollo de los lineamientos; los vice primeros ministros Jorge Luis Tapia y Roberto Morales Ojeda, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martha Elena Feitó.



La directora Provincial de Salud en Villa Clara, Gretza Sánchez Padrón, apuntó que en diciembre pasado la provincia acumuló más de siete mil 800 viajeros, 280 de ellos estuvieron ilocalizables, dijo, y se refirió a la prevalencia de otro importante número al que no se le dio el seguimiento oportuno y requerido, situación que en gran medida condicionó el panorama actual.

Efectuamos encuentro en #VillaClara con todos los dirigentes provinciales y municipales, donde evaluamos la situación de la #Covid_19, la tarea ordenamiento, la producción de alimentos y el enfrentamiento a las ilegalidades. #SomosCuba #CubaViva pic.twitter.com/oYfXwHh3ox — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) January 25, 2021





Hoy en Villa Clara se fortalece la atención primaria de salud no solo con el tema de la pesquisa sino también con el tema de la telefonía a nivel de los consultorios, a fin de lograr una comunicación más rápida y efectiva desde el primer hasta el último eslabón en el tratamiento al paciente, puntualizó.



Sánchez Padrón precisó que hoy la provincia cuenta con 589 capacidades de ingreso y 387 camas disponibles, con posibilidades de crecer en mil camas más para casos positivos y sospechosos de alto riesgo así como también para casos de viajeros y contactos.



Contamos con 22 camas en la terapia, con posibilidades de incrementar a 32 lo que reporta garantía ante posibles escenarios adversos, argumentó la directora.



El laboratorio nuestro durante toda la epidemia no ha reportado ninguna muestra pendiente con más de 24 horas y posee una capacidad de respuesta de mil 200 pruebas diarias procedentes de Villa Clara Cienfuegos y Sancti Spíritus, con suficientes reactivos y cobertura para cinco días, y se incorporó el nuevo método diagnóstico el kit de antígeno, detalló.



La provincia se encuentra en la actualidad en fase de Transmisión Autóctona Limitada, con una discreta tendencia a la disminución de los casos confirmados y la tasa de incidencia en los últimos 15 días, según el informe expuesto por Alberto López Díaz, vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial.



Hay suficientes capacidades para la atención médica, pues se encuentran creadas mil 167 capacidades para el aislamiento de pacientes sospechosos y positivos de bajo riesgo, así como viajeros y personal de salud, y existen condiciones para aumentar en 740 y arribar a un total de mil 907 capacidades, precisó.



En Villa Clara han necesitado cuidados intensivos durante toda la pandemia 51 pacientes, de ellos 31 reportados en estado crítico y 20 graves, y han fallecido 13 pacientes, para una letalidad de 1,7 por ciento.

En #VillaClara el presidente @DiazCanelB explica que la #TareaOrdenamiento defiende la justicia social, pero no desde el igualitarismo. En ella se contempla la manera de atender bien a las personas vulnerables. Se ha estado al tanto de los criterios de la población, afirmó.#Cuba pic.twitter.com/NqA7cOq0AO — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) January 25, 2021

