Un Guerrero educador de las nuevas generaciones del Periodismo

La Habana, 22 dic (ACN) Educar en la práctica profesional es una máxima del periodista cubano de 92 años Manuel Guerrero, quien insiste a los jóvenes: “pregunten, somos un equipo”, cuando a sus manos llegan textos de las nuevas generaciones.

Con más de 47 años en Prensa Latina, el editor se confiesa amante de su trabajo: “¿Por qué me voy a quedar en casa? Aquí tengo todo para ser útil y el día que crea que ya no puedo y me conservan por lástima, entonces me voy.”

Al periodismo llegó en 1943 con el diario La Correspondencia, para el cual escribió temas sobre la policía, los tribunales y otras informaciones generales, y debido a esa posición conoció al líder histórico Fidel Castro.

Yo era el único periodista que estaba cuando a Fidel lo detienen por la protesta estudiantil de 1950, me le acerqué cuando el teniente me autorizó y entonces él aprovechó para enviar conmigo un mensaje con indicaciones al resto de sus compañeros, recuerda.

La profesión y la vida política se entrelazaron durante esa década posterior de lucha clandestina contra la tiranía de Fulgencio Batista, por lo que Guerrero se hizo miembro del Movimiento revolucionario 26 de julio y lideró su sección obrera en Cienfuegos.

En La Correspondencia dirigió la impresión de 10 mil bonos del Movimiento, distribuyó el llamado a la huelga general de abril de 1958 que le entregó Osvaldo Dorticós (posterior presidente de la República), y como responsable de su zona de acción en Cienfuegos se reunió con el guerrillero Ernesto Che Guevara en diciembre de ese mismo año.

Luego del triunfo en 1959 me eligen para ser miembro del ejecutivo de la Central de Trabajadores de Cuba, e interrumpí brevemente mi profesión, recuerda.

De acuerdo con especialistas, los primeros años del triunfo de la Revolución pasaron a la historia por los grandes cambios, el ambiente enardecido, las transformaciones sociales y la consecución de metas nacionales como la Campaña de Alfabetización (1961), que permitió a Cuba ser el primer territorio libre de analfabetismo en la región.

“Trabajé durante la década de 1960 en Radio Reloj Nacional hasta convertirme en su director y luego en 1972 pedí salir del Instituto Cubano de Radio y Televisión porque me querían para subdirector del noticiero de TV y yo no sabía nada de eso, fue así que llegué un año después a Prensa Latina”.

Su primera cobertura en el exterior con la agencia ocurrió tres meses después de su llegada, cuando viajó a Panamá para la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el enclave colonial que representaba la zona del Canal, ocupada entonces por Estados Unidos.

Eso abrió el camino a otras experiencias como corresponsal para escribir sobre importantes eventos internacionales del deporte y acerca de la vida social, económica y política de numerosos países: República Dominicana, Guatemala, Canadá, Puerto Rico, Venezuela, entre otros.

Tímidamente menciona su año en Angola como asesor en 1978 de la agencia de noticias de ese país, justo en medio de la Operación Carlota, nombre que recibió la ayuda militar de Cuba a esa nación africana para consolidar su independencia.

En opinión de Guerrero, todos estos años de intercambios con otros profesionales resultó una de las mejores fuentes de crecimiento profesional, por ese motivo, cuando habla parece siempre aconsejar.

De hecho, toda la entrevista termina en una clase: “se pueden hacer títulos excepcionales con nueve palabras, los leads no pueden ser tan complejos, la agencia tiene su propio lenguaje, es importante preguntar sin miedo, estamos para ayudarnos, a todos se nos van errores, hay que tener confianza en uno mismo….”

Hoy es un peso completo en su profesión con numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo José Martí 2018, pero principalmente es un maestro de juventudes al que se le rinde homenaje hoy por el día del Educador en Cuba.

Un profesor que anima a dar más, camina maleta en mano hasta la agencia, pasa primero por café y absorto en su trabajo confirma la enseñanza del Apóstol cubano: “Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz”.