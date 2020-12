Intercambian jóvenes y combatientes de la Revolución sobre necesidad de rescatar la historia (+Fotos)

La Habana, dic 22 (ACN) Con el propósito de rescatar la historia de Cuba desde el intercambio con quienes fueron también sus protagonistas, tuvo lugar hoy, en esta capital, un encuentro entre el Movimiento Juvenil Martiano y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).

Yusuam Palacios Ortega, presidente del Movimiento, llamó a fortalecer la alianza entre las dos organizaciones, porque nuestros combatientes no se quedaron en el pasado, sino que están vinculados a las transformaciones del país y continúan haciendo Revolución, insistió.

Señaló que cuando Martí hablaba de pinos nuevos no se refería a la edad biológica, sino a aquellos que estaban dispuestos a hacer por la Patria.

Palacios Ortega expresó que es necesario rescatar la memoria histórica, porque si no conocemos el pasado no es posible avanzar en la construcción de la nación que queremos.

“Los jóvenes no pueden perder esa brújula y eso significa buscar en la historia, comprender las experiencias anteriores, para entender el presente, porque somos el resultado de ese devenir histórico”, puntualizó.

Al respecto, Delsa Esther Puebla Viltre (Teté), Heroína de la República de Cuba y vicepresidenta de la ACRC, afirmó que los jóvenes son la continuidad y "en estos tiempos tienen que ser mejores que nosotros; las Marianas de aquella época, que se convirtieron en la guardia personal de Fidel Castro, son ahora las jóvenes de hoy", manifestó.

Asimismo, el Comandante Delio Gómez Ochoa dijo que una Revolución solo puede hacerla la cultura, y solo a través de ella nuestro pueblo ha podido mantener una Revolución como la cubana, subrayó.

Consideró que los jóvenes han asumido el papel que les corresponde y recordó a Rubén Martínez Villena cuando aspiraba a que la juventud fuese fuerte y clara como cristal de roca, mientras que Ernesto Guevara, el Che, la deseaba limpia y pura, con una pureza de nieve no caminada, o como el Comandante en Jefe Fidel Castro quería que fuese, firme y erguida, como la montaña, acotó.

De igual forma, Felipe Guerra Matos, quien fuera capitán del Ejército Rebelde, confesó que siente mucho cariño, respeto y admiración por las nuevas generaciones, y que la ACRC está dispuesta a apoyar las actividades del Movimiento Juvenil Martiano, para lograr un buen trabajo.

En el encuentro, Diego Antonio de la Torre también expresó que los jóvenes de estos tiempos son la generación del centenario del Comandante en Jefe, lo que impone un gran reto para estar a la altura de lo que eso representa y hacer cumplir el concepto de Revolución.

La ocasión fue oportuna para hacer llegar el reconocimiento Abdala, otorgado por el Movimiento Juvenil Martiano de la provincia de Granma a Teté Puebla, Ada Bella Acosta Ferrales, Guillermo García Frías y Leopoldo Cintra Frías, por su destacada labor como combatientes revolucionarios y, a propósito del Día del Educador, por ser también educadores de varias generaciones de cubanos.