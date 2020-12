Aprueba Parlamento cubano cronograma legislativo para periodo 2021- 2022 (+Fotos)

La Habana, 17 dic (ACN) El análisis y aprobación de más de 50 normas jurídicas conforman el cronograma legislativo de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) para el periodo 2021- 2022, aprobado hoy por los diputados cubanos.

Durante la segunda jornada del VI periodo ordinario de sesiones de la IX Legislatura del máximo órgano del poder del Estado, Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, recordó que la ANPP aprobó el 21 de diciembre de 2019 el cronograma legislativo para la actual Legislatura, el cual fue imposible cumplir debido a la situación epidemiológica.

Señaló que se priorizarán las leyes que no se aprobaron en 2020, de ahí el aplazamiento en el tiempo de otras normas previstas; no obstante, este año se aprobaron 11 decretos leyes de los 16 planificados y 14 que no estaban en el cronograma.

Fue sometido a votación por los diputados el cronograma en el cual se incluyen 25 Leyes que deberá aprobar el Parlamento; entre ellas sobresalen los códigos Penal y el de Familias.

Sobre este último, precisó que actualmente la política está aprobada y se avanza en la elaboración del anteproyecto de la norma jurídica, pero se requiere mayor tiempo para profundizar en conceptos e instituciones jurídicas que tributen a un Código imprescindible en el contexto actual y perspectivo de la sociedad cubana.

Asimismo, se creará una comisión de cara a comenzar y conducir el proceso de consulta y aprobación.

Desde el Palacio de Convenciones de La Habana y de manera virtual con las provincias, los parlamentarios dieron luz verde para el estudio en la etapa de otros documentos como las leyes de Empresas, la Tributaria, de Patrimonio Estatal, y de Protección de Datos Personales.

Entre los 29 Decretos- Leyes que serán sometidos al criterio del Consejo de Estado descuellan el referido al bienestar animal, el perfeccionamiento del Ministerio de Comercio Interior, el registro de bienes inmuebles, la migración interna y el De la maternidad de la trabajadora.

También se inscriben las normas relativas a la Comunicación Social; comercialización de insumos, equipamientos y servicios agropecuarios; protección de la información oficial; régimen laboral de los internos incorporados al trabajo; y sobre espacios públicos, playas y costas.

Asisten a la segunda jornada del VI periodo ordinario de sesiones del Parlamento cubano el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; y Miguel Díaz- Canel Bermúdez, Presidente de la República.

En el actual año, la COVID- 19 demandó la adopción de medidas excepcionales de aislamiento social y distanciamiento físico, de ahí la suspensión de actividades y de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional prevista para el mes de julio.

No obstante, continuaron su labor los grupos de trabajo encargados de la preparación de las políticas y las normas jurídicas.

De las leyes que responden a las Disposiciones Transitorias de la Constitución el Parlamento venía trabajando en todas, según lo establecido en el cronograma legislativo; pero la pandemia determinó la necesidad de priorizar aquellas que regulan la organización y funcionamiento de las estructuras del Estado y el Gobierno.

Las restantes, de acuerdo con el informe presentado al Parlamento, presentan un significativo adelanto en la elaboración de las políticas y los proyectos, de modo que se podrá concluir el proceso el venidero año en correspondencia con este cronograma.

Asimismo, las propuestas de Leyes y Decretos- Leyes serán presentados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado en el término de 60 y 45 días con antelación, respectivamente, a la fecha de su aprobación, explicó Silvera Martínez.