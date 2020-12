Insiste Esteban Lazo en vínculo del Parlamento cubano con la población

La Habana, 15 dic (ACN) Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), señaló hoy la necesidad de ampliar el vínculo de la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular con la población, en reunión de ese ente a la cual asistió Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba.



La Comisión tiene que llevar un estilo de trabajo directo con las personas, de retroalimentación y orientación a la población, dijo durante uno de los encuentros de los parlamentarios previos al Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura del Parlamento, al que también acudieron Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República; y Manuel Marrero, primer ministro.



Es necesario, además, recoger la opinión y experiencia de lo que han significado estos dos meses de trabajo directo entre los delegados, los electores y el resto de los organismos, indicó Lazo.



De ahí puede salir un método importante para el análisis permanente de los planteamientos e inquietudes de la población; no es solo resolver los planteamientos, pues cuando no haya solución al menos tiene que existir una explicación convincente a las personas, remarcó.



Instó a pensar en ampliar la constitución de la Comisión en diferentes provincias, lo cual daría mayores posibilidades de intercambio directo.



Hasta octubre existía un nivel de poco más del 79 por ciento de solución de los planteamientos de los electores, emanados de los procesos de rendición de cuenta del actual XVII Mandato de los Órganos Locales del Poder Popular.



En debate en el Palacio de Convenciones de La Habana mediante videoconferencia con las provincias, Valdés Mesa puntualizó que el delegado es el primer eslabón del sistema político y de su institucionalidad.



Dijo que son inadmisibles la falta de sensibilidad o gestión y la ausencia de respuesta a una inquietud por parte de quien debe ofrecerla.



Manuel Marrero apuntó que los problemas del pueblo son de todos y por tanto es importante acompañar en su trabajo a los delegados, a quienes calificó como la expresión legítima de la democracia socialista, por tratarse de la persona que eligió el pueblo para que lo representara.



El primer ministro detalló, además, la responsabilidad del gobierno a todos los niveles de tramitar los planteamientos de la población.



Miriam Brito Sarroca, presidenta de la Comisión, exhortó a no esperar a las rendiciones de cuenta de los delegados para conocer el sentir del pueblo, dialogar con las administraciones y darles respuestas a las inquietudes de los ciudadanos.



Destacó que el elector ve hoy al delegado de una manera diferente por el continuo acercamiento entre ambos este año y el hecho de mantener los despachos semanales.



Pero el despacho es más que dar una respuesta a un planteamiento- dijo-, es estar en el día a día de los electores.



Al mismo tiempo constituye un termómetro de las opiniones de la población, indicó Brito Sarroca, e insistió en dar continuidad a los deberes del delegado, pues la autoridad de una circunscripción radica en el conjunto de sus electores, de ahí la relación permanente que se debe establecer.



Henry Rodríguez, diputado de Guantánamo, se refirió a los controles a los despachos de los delegados en ese territorio y a la importancia de cumplir lo establecido por los documentos rectores del Poder Popular.



Tomando como base la Ley 132 de Organización y Funcionamiento de las asambleas municipales y los consejos populares, en el encuentro se instó a elevar la exigencia sobre la correcta tramitación a las quejas y peticiones de la población; y en exigir el cumplimiento del plazo establecido para ello.



Acerca de la atención a los planteamientos de los electores, se realizó un control en la primera quincena de noviembre, teniendo como referencia el actual mandato de las asambleas municipales del Poder Popular y el cual comprendió a 50 municipios, o sea, 29 por ciento de todo el país, dijo Carlos Rafael Fuentes, vicepresidente de la Comisión.



Dijo que se mantiene la falta de agilidad para la solución de planteamientos que no necesitan recursos, en tanto no se ha logrado una participación activa de directores administrativos en las reuniones de los consejos populares cuando se trata este tema.



De acuerdo con el informe presentado sobre ese tema, el nivel de solución de los planteamientos incluidos en el Plan de la Economía de este año, al cierre de octubre, se comportaba al 71 por ciento, con bajos resultados en las provincias de Las Tunas, La Habana, Pinar del Río, Mayabeque, Camagüey, Holguín e Isla de la Juventud.