Manuel Hernández: la ética de la Revolución no admite chantaje

Matanzas, 5 dic (ACN) Una Revolución ética como la cubana no se deja chantajear, declaró a la ACN Manuel Hernández, Premio Nacional de Periodismo José Martí , en apoyo a la decisión del Ministerio de Cultura de no reunirse con personas que reciben financiamiento del gobierno estadounidense y que pretenden imponer condiciones para un diálogo.

Comentó el reconocido caricaturista que el ataque cultural y político continúa desde el imperio para desestabilizar la tranquilidad en Cuba; quienes trabajan en la comunicación saben bien que funciona con mentiras para confundir, debilitar el patriotismo, y crear apatía.

Se ha luchado durante más de 60 años por tener una cultura sana, decente, pero los mareados culturales siempre han existido, son personas que quieren sobresalir y les fabrican un personaje, reflexionó Hernández respecto a sujetos que agreden a la nación con el arte como disfraz.

He vivido fenómenos similares y no me quitan el sueño, la calle cubana no es de los delincuentes, es del pueblo, la Revolución es el pueblo, y creo que eso no cambiará, esta es una Revolución participativa, con una Constitución que hay que respetar, expresó el prestigioso artista.

Resaltó que en Cuba se respeta a la familia, no se lincha mediáticamente como en otros países a quienes cometen hechos vandálicos o delitos, pero es inadmisible la ofensa a la bandera, a los atributos de la Patria; a los mercenarios hay que criticarlos públicamente, puntualizó.

Creo que siempre hay que volver a Fidel, a sus Palabras a los Intelectuales, la cultura es la Revolución, precisó Manuel convencido de que en medio del enfrentamiento a la COVID-19 alentar para crear disturbios es como otra sanción injusta del gobierno de Trump a Cuba.