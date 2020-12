Ratifican desde la Universidad de las Ciencias Informáticas respaldo a la Revolución cubana (+Fotos)

La Habana, 4 dic (ACN) Reunidos en la plaza Julio Antonio Mella, de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), en esta capital, estudiantes y trabajadores de esa institución ratificaron hoy su compromiso con la Revolución cubana y el rechazo a quienes intentan desacreditarla.

En el acto, Haniel Cáceres, desarrollador de softwares, afirmó que gracias al socialismo pudo convertirse en ingeniero a pesar de su origen humilde, al igual que se superaron sus padres y abuelos; y agregó que sobre su país nadie puede venir a contarle historias.

Los jóvenes de izquierda conocemos los problemas que existen, y entendemos que es preciso erradicar burocratismos e indolencias y combatir lo mal hecho, porque en repensarnos y reconstruirnos consiste el proceso revolucionario, señaló.

No obstante, comentó, resulta imposible creer en aquellos que financiados desde el exterior intentan demostrar que este sistema no funciona, e impregnan las redes sociales con discursos falsos, pero no alzan sus voces contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos hacia Cuba ni en repudio a las medidas de esa potencia para asfixiar a su pueblo.

Cáceres se pronunció a favor del diálogo siempre que esté acorde con el carácter irrevocable del socialismo, aprobado en la Constitución de la República por más del 86 por ciento de los votantes; en el cual se respeten los símbolos patrios y los héroes de la nación, y se promueva el cambio para mejorar dentro y con la Revolución.

Leyvis Verdecia, también trabajadora de la UCI, nombró algunas de las oportunidades y garantías ofrecidas igualitariamente por el gobierno cubano, entre las que resaltó las salariales, las laborales y los derechos de la mujer.

Reafirmó la disposición de la comunidad universitaria de mantener esas conquistas y continuar enriqueciendo los logros, y de no permitir que se mancille el legado de Fidel Castro Ruz y de los próceres de la independencia.

Javier González, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en la institución, destacó el respaldo al país de los estudiantes de la casa de altos estudios ante cualquier circunstancia.

Mencionó el apoyo voluntario en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, desde centros de aislamiento, en el despliegue del pesquisador virtual para detectar personas con sospecha de la enfermedad, en los trabajos productivos, en el Sistema de Atención a la Familia y las Casas de Niños sin Amparo Filial.

Añadió que los principios de la Revolución, el socialismo y la soberanía de Cuba no son negociables.

Indignados con la farsa del Movimiento de San Isidro y la secuencia de manipulaciones y hechos asociadas a él, cada jornada más jóvenes cubanos se reúnen en varios espacios para declarar su posición en defensa de la obra revolucionaria.