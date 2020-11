Se celebra hoy el Día Internacional de la Seguridad de la Información

La Habana, 30 nov (ACN) La seguridad de la información es un tema muy importante en el ámbito de la comunicación, de ahí que cada 30 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Seguridad de la Información, publica hoy Infomed, la Red de Salud de Cuba.

Citando como fuente a Informática Médica, esa publicación señala que la efeméride fue establecida en 1988, como consecuencia del primer caso de malware de propagación en red que se registró en el mundo, conocido bajo el nombre de "Gusanos de Morris", el cual afecto al 10 por ciento de las máquinas conectadas al Internet de aquel entonces, que era Aparnet.

Agrega el texto que a raíz de esta situación la Association for Computing Machinery (ACM), decretó que cada 30 de noviembre se recordaría a todas las personas la obligación y necesidad que tienen de proteger sus datos de cualquier tipo de acción corrupta que puede ocurrir en el plano digital.

Refiere que actualmente, la mayoría de la información sensible de las empresas se encuentra en Internet, más específicamente en las diferentes nubes.

Por tanto, los trabajadores son los primeros responsables de asegurar estos datos y no compartirlos por ningún otro medio que pueda poner en riesgo la información.

Con el propósito de sumarnos a la celebración, Infomed comparte algunos consejos básicos que todo usuario de Internet debería tener en cuenta, el primero de ellos relacionado con la buena gestión de las contraseñas.

Al respecto, señala que no solo se trata de poner una contraseña difícil en cuanto a longitud, sino también que no guarde tanta relación contigo, o por lo menos, no una relación tan obvia como el nombre de tu perro o tu fecha de nacimiento, así como evitar palabras que aparezcan en el diccionario.

Lo segundo es intentar variar la contraseña en los diferentes portales; si quieres puedes tener cinco principales, pero no se recomienda tener una sola para todo.

También menciona la importancia de actualizar siempre el software. Sobre ese tema expresa que a todos nos parece tedioso que en ocasiones el ordenador o nuestro sitio web, diga que tenemos que actualizar algún programa o plugin, pero normalmente estas actualizaciones buscan crear parches en brechas que ha dejado libre la versión anterior y que pone en riesgo los datos.

A su vez aconseja no descargar todo de cualquier sitio. Una mala costumbre que tenemos los cibernautas, es que nos encanta lo gratuito y por eso sin pensarlo mucho le damos a descargar, refiere el texto.

Igual sucede con los correos electrónicos que tienen un archivo adjunto que parece interesante. Primero asegúrate que el sitio web o remitente es seguro y luego descarga el contenido, agrega la publicación.

Por último explica que el teléfono móvil también es un ordenador. Por tal motivo debes gestionar tu móvil, tal como lo haces con tu PC. Es decir, descárgale un antivirus y cuida los sitios a los que entras con él, concluye el trabajo publicado hoy en Infomed y que cita como fuente a Informática Médica.