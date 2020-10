Anuncian detalles del inicio del curso para la primera infancia

La Habana, 30 oct (ACN) María de los Ángeles Gallo, directora nacional de Primera Infancia del Ministerio de Educación (MINED), explicó los detalles de reinicio escolar para este sector, en una transmisión en vivo a través de la página en Facebook del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Cuba.



La funcionaria explicó que más de 900 círculos infantiles en Cuba se mantuvieron abiertos durante los momentos más difíciles de la pandemia de COVID-19 en el país, y esto posibilitó que sus profesionales ahora estén en mejores condiciones y con más experiencia para asumir el reto que significa el recomienzo en toda su magnitud del programa educativo de la primera infancia, a partir del 2 de noviembre, en un contexto de nueva normalidad.



Los círculos infantiles nunca cerraron, pero sí lo hizo el programa Educa a tu hijo, y el grado Preescolar, que ahora reinician, especificó la funcionaria, quien también dio a conocer que, con excepción de las provincias de Ciego de Ávila, Pinar del Río, y Sancti Spíritus, ya en todo el país se realizó el otorgamiento de nuevas capacidades para los círculos infantiles, un proceso que habitualmente se realiza entre mayo y junio.



Aclaró que no es necesario que los padres busquen la boleta en Educación Municipal, pues es responsabilidad de la dirección de los círculos llamar a la población para informar sobre la documentación que debe entregar y cómo será el inicio del proceso de adaptación de los pequeños.



La directiva del MINED dio a conocer que hay más de 30 mil solicitudes para ingreso a círculos infantiles pero, aunque se hacen esfuerzos por construir y reparar estos centros, aún no se puede cumplir con la demanda.



Entre las medidas sanitarias y organizativas que ya implementarán en estas instituciones, mencionó el horario de funcionamiento de 8:30 a.m a 3:00 pm, a la vez que se ha decidido el uso obligatorio del nasobuco y se solicita a la familia que aporten un mínimo de tres mascarillas sanitarias para cada niño.



El personal también deberá usar nasobucos, mientras que los juguetes y objetos de los salones se higienizarán diariamente, la organización de los juegos se realizará por pequeños grupos y en las mesas solo se sentarán dos niños.



Las familias no pueden entrar al salón de los menores y estos serán recibidos y entregados a sus padres en la entrada o el lobby del círculo, mientras que se potenciará el lavado frecuente de las manos.