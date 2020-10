Bajo fuertes tensiones financieras se desenvolvió la economía cubana en 2019

La Habana, 28 oct (ACN) La economía cubana en 2019 se desenvolvió bajo fuertes tensiones financieras, marcada por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, lo que representó mayores restricciones con la disponibilidad de combustibles, sobre todo en el último cuatrimestre del año.



Así lo expresó hoy Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, al presentar en el V Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular el informe de liquidación del Presupuesto en el pasado calendario.



En presencia del General de Ejército Raúl Castro, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y de Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República, subrayó que ese contexto impactó en el ritmo de la ejecución de inversiones en la agricultura, la producción y la distribución de alimentos, la circulación mercantil mayorista y minorista, la transportación de pasajeros, entre otras actividades.



La titular señaló que en ese año se aprobó el incremento parcial del salario al sector presupuestado y las pensiones de la Seguridad Social, lo cual se asumió sin afectar por esta causa el déficit fiscal planificado.



Precisó que el Presupuesto del Estado fue actualizado, mediante modificaciones presupuestarias, y se aprobó el Decreto Ley No.1 de diciembre de 2020 para incrementar el déficit fiscal -842 millones de pesos más- y consecuentemente un incremento de la demanda financiera (deuda pública), que quedó fijada en 10 mil 963 millones de pesos.



No obstante, el déficit fiscal real fue inferior al estimado en 594 millones de pesos y menor en mil 656 millones de pesos con respecto al 2018, aún con el incremento salarial.



En el pasado año los ingresos tributarios se mantuvieron como la principal fuente para el financiamiento de los gastos, al constituir el 74 por ciento del total de los ingresos netos, y tuvieron un crecimiento del tres por ciento aproximadamente, con respecto al año anterior.



Los aportes de las formas de gestión no estatales crecieron 19 por ciento, representando el 14 por ciento del total de ingresos recaudados y el 19 por ciento de los ingresos tributarios, afirmó la ministra.



En este sector, los trabajadores por cuenta propia generaron los mayores aportes -11 por ciento superior a lo planificado- sin embargo persistió morosidad en el pago de los tributos y la presencia de subdeclaración de ingresos; a pesar de que se incrementaron las acciones de cobro, valoró.



Señaló que aunque las cooperativas no agropecuarias presentaron un comportamiento favorable en la recaudación, superior al año precedente, continuaron las deudas fiscales fundamentalmente en las de La Habana.



A decir de Bolaños Weiss, para financiar la actividad empresarial en subsidios y otros gastos corrientes, se destinó el 30 por ciento del gasto del Presupuesto del Estado, fundamentalmente por el respaldo a los subsidios por la exportación y sustitución de importaciones.



Los ingresos cedidos a los presupuestos locales representaron el 39 por ciento del total de ingresos brutos en el Presupuesto, superior en tres por ciento al 2018, que se corresponde con la política de fortalecer la gestión financiera de los órganos locales para el autofinanciamiento del desarrollo económico y social de los territorios.



En el periodo analizado se aprobaron 64 beneficios fiscales correspondientes a exenciones, bonificaciones y condonaciones en el pago de tributos y otras obligaciones con el Presupuesto del Estado, que determinaron un sacrificio fiscal ascendente a mil 147 millones de pesos, y que significaron el dos por ciento de los ingresos totales recaudados, comentó.



Además, se ejecutaron 795 millones de pesos de subsidio a personas de bajos ingresos con necesidades constructivas en sus viviendas, el 85 por ciento del plan, beneficiándose 15 mil 956 ciudadanos.



Incidió en los incumplimientos la no realización de convocatorias por los Consejos Provinciales demorando el proceso de distribución en los municipios, y las mayores afectaciones estuvieron en La Habana, Pinar del Río, Artemisa, Sancti Spíritus y Holguín.



En cuanto a la contribución territorial para el desarrollo local destacó que se mantuvo la tendencia de financiar gastos corrientes, que si bien tienen un impacto favorable en la población y en la solución de planteamientos, no generan nuevas inversiones y programas productivos que posibiliten incrementar la capacidad de ingresos, nuevas fuentes de empleo, y de servicios a la población.



Más de 200 diputados se reúnen hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana y el resto participa mediante videoconferencia desde sus respectivas provincias y el municipio especial Isla de la Juventud debido a la pandemia de la COVID-19.

