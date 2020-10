Primer Ministro: “Hay que consolidar la nueva normalidad”

La Habana, 23 oct(ACN) “El país necesita consolidar la nueva normalidad y activar su economía”, reflexionó este viernes el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el enfrentamiento a la COVID-19, que evaluó la situación epidemiológica en el territorio nacional.



En el Palacio de la Revolución, Marrero Cruz insistió en la importancia de extremar las medidas de vigilancia y control para evitar que tengamos retrocesos, porque incluso en aquellos lugares donde no se reportan casos pudieran existir personas asintomáticas.



De manera particular sobre La Habana, el Primer Ministro convocó a reforzar el cumplimiento de todos los protocolos establecidos para lograr que no se retroceda en los indicadores alcanzados.



Durante el encuentro, el gobernador de Pinar del Río, Rubén Ramos Moreno, ofreció una información actualizada acerca del complejo escenario que presenta la más occidental de las provincias cubanas, que esta semana retrocedió a la etapa epidémica, en su fase de transmisión autóctona limitada.



A través de videoconferencia, Ramos Moreno explicó que el territorio mantiene abiertos dos eventos de transmisión local, en los municipios de Guane y Consolación del Sur.



Con 193 pacientes confirmados en los últimos 15 días, en la provincia se sigue incrementando la pesquisa en las comunidades y garantizando su calidad y profundidad, según afirmó el Gobernador.



Las máximas autoridades de ese Consejo de Defensa aseguraron que se cerraron los tres puntos fronterizos del territorio vueltabajero y se exige con rigurosidad la vigilancia para regular las entradas y salidas.



En la reunión -donde participaron a través de videoconferencia el Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández- también intervino Teresita Romero Rodríguez, gobernadora de Sancti Spíritus, territorio que presenta la mayor tasa de incidencia de casos positivos por cada 100 mil habitantes en las pasadas dos semanas.



Con 166 contagios reportados en la última quincena, la provincia espirituana mantiene abiertos tres eventos de transmisión local en el municipio cabecera, con varios días sin aportar nuevos casos de la enfermedad; y otro en Trinidad, este en fase de evaluación para su posible cierre en la próxima semana, según informó la Gobernadora.



Explicó que la prioridad está en continuar la detección de personas sospechosas de portar el virus y contactos de casos confirmados, por lo que insisten en garantizar la máxima calidad en el pesquisaje.



En esta jornada también se conoció sobre el escenario epidemiológico de la provincia de Ciego de Ávila, donde se reportan 43 casos positivos en los últimos 15 días y se mantienen activos dos eventos de transmisión local en su municipio cabecera.



El gobernador Tomás Alexis Martín Venegas subrayó que se muestra una disminución de los casos, 200 menos con respecto a la quincena anterior, “por lo que el riesgo de enfermar en el territorio disminuye de una tasa de 57,43 por cada 100 mil habitantes a 9,84”.

Puntualizó que se han cerrado 143 controles de focos y en estos momentos quedan activos dos. El Gobernador avileño acentuó que durante la última jornada no se reportaron fallecidos, ni se atendían pacientes en estado crítico, ni grave.



Martín Venegas precisó que fue pesquisado este jueves el 77% de la población, un asunto que está en el eje de la labor que realizan las autoridades sanitarias en la central provincia.



Durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno rindió cuenta La Habana, que actualmente no tiene abiertos eventos de transmisión local, pues en las últimas horas se cerró el que se encontraba activo en el municipio de Centro Habana.



El gobernador Reinaldo García Zapata acotó que luego de procesarse tres mil 849 muestras no se reportó ningún caso positivo, pero eso no significa que disminuyan la vigilancia y el control. Explicó que se presta especial atención a los 16 controles de focos activos.



Cuba mantenía hospitalizados hasta la fecha 450 pacientes confirmados con la COVID-19, pero la cifra de ingresos es mucho mayor, pues permanecían ingresadas para atención y vigilancia epidemiológica, tres mil 489 personas en centros para sospechosos de menor riesgo y para viajeros, según datos ofrecidos por el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda.



El titular aseveró que atendiendo al número de contagios reportados -seis mil 479 hasta este viernes- Cuba ocupa el lugar 21 en la región de las Américas y el 116 en el mundo.



Ciertamente, todavía hay camino por recorrer para ganarle la batalla a esta enfermedad que desde el mes de marzo rompió la normalidad del país. Continuar disminuyendo esos números para cortar la propagación de la COVID-19 es una responsabilidad de todos.