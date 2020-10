Visitar Villa Clara nos reafirma la convicción de que somos Cuba, afirma presidente cubano

Santa Clara, 23 oct (ACN) La visita a Villa Clara nos ha dado fuerzas y nos reafirma la convicción de que somos Cuba, expresó el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez al finalizar hoy la visita gubernamental a esta central provincia, iniciada en la jornada de este jueves.



En la Escuela Provincial del Partido Comunista de Cuba Carlos Baliño, los integrantes del Consejo de Ministros analizaron lo constatado durante los recorridos realizados con las autoridades principales de la provincia, de los municipios, directivos y representantes de organizaciones del territorio.



En su intervención en las conclusiones, en la cual también estuvieron presentes el Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, y el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, junto a ministros y dirigentes locales, el mandatario manifestó sentirse sumamente emocionado durante el recorrido por la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, importante casa de altos estudios donde pudo comprobar el vínculo de la ciencia con los principales planes de desarrollo económico del país.



Allí el Presidente apreció la destacada labor del Instituto de Biotecnología de las Plantas para la potenciación de las actividades agrícolas, así como la fábrica de un nuevo tipo de cemento ecológico que beneficiará el programa de la vivienda y otras construcciones.



Ante cada problema hay que acudir a la ciencia y aplicar la innovación, potenciar la industria nacional, la Tarea Ordenamiento e incrementar exportaciones, pues los retos sólo se pueden asumir con cuadros integrales y preparados y ver entonces al socialismo como el sistema más justo, exhortó Díaz Canel.



Hay que pensar en la solución de los problemas, crear interconexiones entre todos los factores, en los espacios empresariales y territoriales, pues si trabajamos así superaremos muchos obstáculos, recalcó el mandatario cubano.





Durante las conclusiones de la visita gubernamental se analizaron los recorridos a los 13 municipios villaclareños, los cuales incluyeron 260 objetivos económicos y sociales y el intercambio con más de tres mil estudiantes y trabajadores.



También se pudo conocer de la apertura de los servicios de la cayería norte, principal polo turístico de la provincia, y del reinicio el próximo día tres de noviembre de las operaciones del Aeropuerto Internacional Abel Santamaría Cuadrado con un vuelo procedente de Rusia, decisión que abre las oportunidades del turismo ante la confianza de los turoperadores y turistas en la mayor de las Antillas.



La máxima dirección del país en su recorrido apreció el comprometimiento de los trabajadores con los programas de máxima prioridad para la nación, ponderó el perfeccionamiento del Poder Popular como el empeño de hacer órganos más eficientes y mostró preocupación en asuntos como la migración interna, el envejecimiento poblacional y la reducción de la natalidad.



Con respecto a la producción de alimentos se enfatizó en la necesidad de incentivar el programa de arroz en la costa norte de Villa Clara, así como la realización de inversiones que lo hagan crecer, mientras que se elogiaba la producción de carne porcina en el municipio de Placetas que logró la entrega de unas cuatro mil toneladas.



En estas conclusiones se determinó que la provincia debe avanzar en materia de agricultura y concretar el trabajo en la comunidad a fin de lograr mayores producciones en polos tradicionales como Quemado de Güines, hay que abrir áreas en Sagua la Grande, recuperar otras en Encrucijada y Placetas y finalizar el proyecto ejecutivo de Manacas-Cascajal en el municipio de Santo Domingo para aportar hortalizas al turismo.



La máxima dirección del país ponderó también la lucha de la provincia contra la COVID-19, exaltó el aporte del Laboratorio de Microbiología Molecular para la detección del virus SARS CoV-2 en muestras provenientes de cinco provincias, subrayó el rol de la Universidad Central en la batalla contra la pandemia y sugirió crear un centro de aislamiento en Villa Clara no sólo para la COVID-19, sino también para otras enfermedades que puedan sobrevenir.



Del programa de la vivienda se plantearon también sus deficiencias en Villa Clara, las cuales recaen fundamentalmente en la construcción de los módulos habitacionales.



Se puntualizó que el equilibrio monetario interno resulta muy importante mantenerlo cuando se inicie la unificación, pues el objetivo de esta entre otras cuestiones es incentivar el trabajo que crea riquezas.



Hoy en Villa Clara el 24 por ciento de la población no trabaja ni busca empleo mientras que 13 mil trabajadores se acogen a la modalidad de a distancia, existen también 34 mil personas desvinculadas y 82 mil en edad laboral en quehaceres hogareños.



Se alertó sobre la necesidad de no estar satisfechos solo con el cumplimiento de los planes pues aún son bajos y no satisfacen las expectativas de la población, se convocó a ajustarse al presupuesto pues las entidades no pueden excederse en sus gastos a costa del Estado y hubo un llamado de atención sobre la necesidad de incorporar más personas al empleo.



Alberto López Díaz, gobernador de la provincia, explicó las perspectivas de desarrollo del territorio entre las que sobresalen la producción de alimentos y la de materiales de la construcción, e igualmente expresó que la economía decrece respecto al año anterior pero presenta resultados positivos de acuerdo al plan adaptado a pesar de que 75 producciones físicas se incumplen.



Sobre el periodo pandémico recordó que han sido detectados 254 casos positivos y 12 fallecidos y el 64 % es asintomático.

Antes de iniciar las conclusiones de esta visita gubernamental, el mandatario rindió tributo aErnesto Che Guevara en el complejo escultórico que lleva el nombre del Guerrillero Heroico en la ciudad de Santa Clara.

