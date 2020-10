Anuncia Universidad Tecnológica de La Habana adecuaciones para reanudación del curso docente

La Habana, 23 oct (ACN) La Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae) readecuó sus programas de estudio con vistas a la reanudación del curso escolar 2019-2020 el próximo 2 de noviembre, en función de respetar las medidas sanitarias correspondientes a la fase epidemiológica vigente en la capital.



Los estudiantes de primero y segundo años, por su complejidad y el cambio que implica pasar de una enseñanza a otra, asistirán a las facultades de lunes a viernes, mientras que los de tercero a quinto lo harán en quincenas alternas, divididos en dos grupos, declaró en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias Modesto Gómez, rector de la casa de altos estudios.



Durante las dos semanas que esos jóvenes no acudan a las aulas deberán cumplir indicaciones académicas de sus profesores y se mantendrán vinculados a las instituciones donde realicen sus prácticas preprofesionales durante todo el año.



Las residencias estudiantiles funcionarán en igual régimen y eso implica también un cambio sustancial en el modo de estudio y de vida de los alumnos, por lo cual se ha puesto especial énfasis en no disminuir la calidad en la formación de los futuros profesionales, recalcó Gómez.



Entre los cambios más significativos se encuentra la eliminación de los exámenes finales para los estudiantes que comenzaron su vida universitaria en el curso 2019-2020, al implementar un diseño de evaluaciones sistemáticas que requerirán del educando un estudio independiente diario y consciente.



A estas medidas se suman el uso obligatorio del nasobuco (mascarilla) en todas las áreas, la aplicación de hipoclorito y pasos podálicos en las entradas, y una evaluación en torno al teletrabajo y al trabajo a distancia para profesores y trabajadores de las áreas de servicio, cuando no sea imprescindible su presencia en el centro.



Los claustros de cada especialidad estudian los ajustes curriculares pertinentes en los planes y programas de las carreras con el fin de traspasar contenidos pendientes al próximo curso, puntualizó.



Eso no debe implicar una acumulación de contenido, sino una estrategia a largo plazo para este periodo lectivo y los próximos; precisó Gómez, quien agregó que en noviembre, los educandos podrán conocer cómo será su diseño de continuidad de estudios hasta su graduación.



El rector de la Cujae exhortó a los estudiantes a comunicarse con la universidad y consultar los sitios oficiales para recibir información, y a no valorar rumores que distorsionan la realidad y el esfuerzo realizado.



La Universidad Tecnológica de La Habana, ubicada en el municipio de Marianao, cuenta con alrededor de 12 centros especializados en investigaciones vinculadas a las ingenierías y nueve facultades donde se imparten 13 carreras.