Por una Habana viva y orgullosa de sí

La Habana, 2 oct(ACN) La Habana, espacio cardinal de todos los cubanos, merece ser habitada por el orden y la belleza. No es meta fácil, pero vale el esfuerzo. Por eso es comprensible que el Chequeo del Programa de Apoyo a la Capital, incluido en la intensa agenda de la dirección del país, haya comenzado por asuntos que son de los más complejos en la ciudad, como los servicios comunales y el transporte público.



En un pase de revista al cumplimiento de acuerdos tomados en chequeos anteriores, el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, abordó temas de importancia como la producción de contenedores para desechos, la recogida de materias primas (y un modo más selectivo de esa recuperación), o la optimización de los servicios funerarios.



Particular interés suscitó el material audiovisual sobre un proyecto de recogida de escombros a cargo de la Empresa Aguas de La Habana, mostrado en la reunión que contó con ministros y directivos de diversos ámbitos de la ciudad, y al frente de la cual se encontraban el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, y el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández.



Se supo allí que en sacos de gran formato y de manera mecanizada, se han recogido en los municipios de Centro Habana y La Habana Vieja volúmenes de escombros de los cuales una parte ha podido reciclarse. Es un servicio que ha beneficiado a más de 500 clientes y que ha tenido, según comentó García Zapata, un indudable impacto en los dos territorios por la manera ordenada en que se ejecuta este tipo de limpieza.



Sobre el proyecto, el Jefe de Estado comentó que tal filosofía, la de humanizar el trabajo a través de la tecnología, es la que debe seguirse potenciando.



En otro momento, luego de tratarse el tema del transporte en la capital —en cuyo frente se trabaja en dos prioridades: la de reparación de piezas y el ensamblaje de nuevos ómnibus—, se abordó el estado de ejecución de las obras de drenaje, objetivo de primer orden si se tiene en cuenta que, como se explicó en el Chequeo, las lluvias intensas provocan frecuentes afectaciones —hay identificadas 175 zonas de inundación en los 15 municipios de la provincia.



En el camino de aliviar ese problema, se han preparado más de 70 Proyectos Ejecutivos de Obras que abarcan 76 kilómetros de redes, los cuales están incluidos en el Plan Hidráulico Nacional.



Todos los años, como se explicó en la reunión, se incluyen obras de drenaje pluvial aunque las prioridades de las obras de abasto, los elevados costos y las limitadas capacidades constructivas limitan su ejecución. El 2021 está proyectado como una etapa, según explicaron los expertos, para emprender tareas de envergadura con las cuales eliminar inundaciones que durante largo tiempo han mantenido en jaque a los habaneros.



Laboratorio natural que mire a la modernidad



Cómo marcha el Programa de Informatización en la provincia fue otro punto que ocupó los análisis durante la reunión. Tal como fue expresado en el encuentro, las empresas, universidades, la amplia existencia de industrias, centros productivos y de investigación, las escuelas y entidades reguladoras enclavadas en La Habana, hacen de ella un laboratorio natural para el desarrollo de la informatización.



Entre las proyecciones de trabajo que apuntan a ese desarrollo al cual se aspira, se incluye sacar a la luz, en el primer trimestre del 2021, la nueva versión del Portal del Ciudadano que integre los sitios del Gobierno Provincial, las Asambleas Municipales, las entidades de subordinación provincial, y las formas de gestión estatal y no estatal que brinden servicios y productos a la población de la ciudad.



Se ha considerado, entre otras ideas, potenciar el Parque Científico-Tecnológico de La Habana, como espacio de innovación y generación de ideas para la informatización de la capital; fortalecer, desde el gobierno territorial, encadenamientos productivos y alianzas entre actores jurídicos y naturales, los cuales propicien todo tipo de soluciones; e implementar el uso de las pasarelas de pago Transfermóvil y ENZONA en todas las unidades que prestan servicios a la población.



En el horizonte también está nutrir al Gobierno Provincial y a las Asambleas Municipales de herramientas que posibiliten ejercer el Gobierno Electrónico; potenciar la red propia de datos del Gobierno, como columna vertebral de las tareas a realizar.

Sobre este tema Díaz-Canel compartió su idea de que "a La Habana le corresponde marcar la vanguardia en el proceso de informatización del país". Y eso, hacerlo en dos ámbitos: el del Gobierno Electrónico, y el del Comercio Electrónico.



Sobre el primero el Presidente cubano dijo que, con independencia de lo avanzado, el propósito es que todos los organismos informaticen sus procesos de dirección, de servicios, cada proceso del cual dependa un buen funcionamiento.

Y en cuanto al Comercio Electrónico, reflexionó que si a la llegada de la COVID-19 lo hubiésemos tenido funcionando con mayor eficiencia, también hubiésemos estado en mejores condiciones de enfrentar la situación de estos meses. La vida nos ha ido demostrando, meditó, que hacia ese tipo de comercio hay que ir.



El mandatario hizo hincapié en las potencialidades existentes, y en la necesidad de posibilitar mecanismos que hagan viable certificar nuestras aplicaciones para ponerlas al servicio de la población. En tal sentido, recordó, se han aprobado normativas que pueden redundar en beneficio del sector estatal, y del no estatal.



Transitar esos caminos de las nuevas tecnologías, como comentó el dignatario, es ir en pos de una capital "inteligente", una ciudad "inteligente", un desarrollo de futuro, una prosperidad posible, y significa entronizar la eficiencia en un grupo de procesos. A todo eso, como también él subrayó, hay que ponerle metas puntuales, para saber, entidad por entidad, cuándo un lugar estará informatizado del todo y habrá dejado atrás lo analógico.



Díaz-Canel habló, además, de la cultura de robotización y los modos en que esta puede irse aplicando; trajo a colación el tema de la industria electrónica; y volviendo a la arista de las potencialidades recordó la pasión de los niños, todo lo que puede nacer si a ellos se les estimula y se les ofrecen herramientas tecnológicas.



Dibujando una ciudad más de futuro, el Jefe de Estado habló de que quien viva en La Habana pueda saber un día, a través de un teléfono móvil, hacia dónde poder ir y qué tipo de servicios tener al alcance.



Hacia el final de la reunión se analizó el estado de cumplimiento del Plan de Desarrollo Integral del Centro Histórico de Guanabacoa. En ese escenario, donde nuestro Martí dejó tantas huellas, se emprende una cuidadosa obra de restauración de monumentos y sitios de alto valor patrimonial; se actualizan inventarios de piezas y documentos importantes; y se reordenan el comercio y la gastronomía. Todo apunta a que, como en otros espacios de La Habana y a contracorriente de grandes desafíos, la capital siga viva y orgullosa de sí.