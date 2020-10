Se prepara La Habana para enfrentar mayor movilidad de personas

La Habana, 2 oct (ACN) A partir de este sábado en La Habana habrá una mayor movilidad de personas debido al levantamiento de algunas medidas restrictivas, por ello la capital se prepara para brindar un servicio a la población a la vez que vela por el cumplimiento de las medidas sanitarias.



Luis Antonio Torres Iribar, presidente del Consejo de Defensa Provincial en La Habana, explicó durante la reunión diaria del órgano que este tres de octubre empieza la transportación pública y el servicio en los restaurantes, por lo que aumentará la cantidad de personas en las calles.



Para el fin de semana se han abastecido los restaurantes estatales con productos como cerdo, pollo, ahumados y embutidos, explicaron en la reunión.



Asimismo, se autorizaron 100 toneladas de harina para su entrega en las pizzerías, así como una cantidad de pastas largas y cortas.

También se distribuyeron 200 cajas de cervezas y se dispone de esta bebida a granel; galletas dulces y de soda, así como algunas confituras para los grandes parques son otras de las ofertas que el público podrá encontrar.



Se tomaron decisiones para que todas las producciones que se elaboran desde hoy hasta el martes estén dedicadas en primer lugar a los servicios a la población, refirieron las autoridades.



Torres Iribar insistió en que se debe hacer un proceso de control para comprobar que esos productos no se conviertan en abastecedores de los mercados informales, sino que lleguen las opciones previstas a la población.



Hay que velar porque no se convierta el desvío de recursos en la alternativa para alimentar bolsillos ajenos, agregó.



A partir del lunes ya habrá en la ciudad un nivel importante de movimiento, pues los trabajadores comenzarán a usar el transporte público para llegar a los centros laborales, explicó.



Llamó a fortalecer el trabajo de los inspectores y la policía para garantizar que cubran las principales paradas y contribuyan a a que todo transcurra de manera tranquila.



No se debe descuidar el cumplimiento de manera responsable de las medidas, ya que ello permitirá más adelante pasar a alguna de las etapas de recuperación de camino a la normalidad.



Torres Iribar aclaró que las medidas que ha tomado La Habana son una especie de híbrido, pues alguna pertenecen a la fase de transmisión autóctona limitada y otras a las fases posteriores.



En cuanto al tema epidemiológico se debatió con las autoridades de Salud Pública la necesidad de ahondar más en la encuesta epidemiológica para hallar el máximo numero de contactos que tienen los casos positivos, pues en los últimos días han aparecido personas con muy pocos, algo que no es usual en la cultura del cubano.