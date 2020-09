Aprovechar la experiencia adquirida para seguir ganando terreno a la COVID-19

La Habana, 20 sep (ACN) Probada valía ha demostrado la pesquisa activa en las comunidades durante estos más de seis meses de enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba para lograr anticiparnos en la detección de casos positivos a la enfermedad y actuar con la mayor agilidad posible en su aislamiento.



De ahí el énfasis puesto este sábado por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al encabezar la reunión del grupo temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus, en la importancia de continuar realizando estas acciones con la mayor eficiencia y profundidad posibles, lo cual también tributa a la rapidez con que puedan ser tratadas las personas que se diagnostiquen.



Las cifras de pesquisados en el país, que desde hace varias jornadas supera los tres millones de personas, ascendió al cierre del viernes a cinco millones 118 mil 913, más de un millón de las cuales correspondieron a adultos mayores. Así detalló durante el encuentro Regla Angulo Pardo, viceministra de Salud Pública, al presentar la actualización de la situación epidemiológica nacional.



En su intervención precisó, además, que tres de los 51 pacientes reportados en la jornada fueron detectados en comunidades habaneras, como parte de las acciones de pesquisaje de grupos de riesgo que se realizan en las diferentes provincias.



Al referirse a los eventos de transmisión local en el país, en los cuales se incrementa con intencionalidad la pesquisa poblacional, Angulo Pardo informó que están activos 25, tras abrirse este sábado uno nuevo en campamentos de obras constructivas del Turismo, en el municipio matancero de Cárdenas. Allí se reportaron en la última jornada 14 pacientes positivos y acumulaba un total de 26.



Acerca de este suceso en particular, el gobernador Mario Sabines Lorenzo comentó al grupo temporal que el caso índice está asociado a una persona positiva del evento de Santa Marta, y que al ser diagnosticados todos los pacientes eran asintomáticos.



Hasta el momento –aseguró- se ha identificado un universo a estudiar de mil 925 personas, de las cuales se habían tomado muestras PCR a mil 300.



En los próximos días, explicó, podría ampliarse el rango de la población en estudio, teniendo en cuenta los vínculos que tienen los constructores con otros sectores, en diferentes centros laborales y en la comunidad, sobre todo en los municipios de Cárdenas y Matanzas.



Al rendir cuenta sobre la situación epidemiológica de La Habana, territorio donde se han confirmado en los últimos 15 días 387 personas con la COVID-19, el gobernador Reinaldo García Zapata informó que de los 33 diagnosticados este viernes 29 fueron contactos y en cuatro no había sido posible identificar la fuente de infección.



Con 15 eventos de transmisión local abiertos y 136 controles de foco activos, las principales acciones en estos momentos en la capital se concentran en un seguimiento diferenciado a cuatro de los municipios que presentan una situación más compleja, fundamentalmente el de Arroyo Naranjo; la realización de la pesquisa estratificada en las áreas de mayor riesgo epidemiológico; y el aislamiento oportuno de los casos, para lo cual se trabaja en función de poder ingresar a los contactos de sospechosos y pacientes positivos en las 24 horas siguientes a su detección.



Dijo, además, que de los 15 eventos de transmisión local que se encuentran activos en la capital, cuatro deben tener un próximo cierre y son los de La Castellana, el del Instituto Cubano de Radio y Televisión, el de la comunidad Los Cocos, y el de Las Brisas. Más adelante podrían sumarse al cierre otros cinco eventos que tampoco han reportado casos en los últimos días y están estudiadas todas las muestras que fueron tomadas, precisó.



Si bien durante la jornada Ciego de Ávila no reportó ningún nuevo caso, sigue siendo uno de los territorios de mayor complejidad epidemiológica en el país, con 253 pacientes positivos en los últimos 15 días y una tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes en ese mismo periodo de 57,89. Los controles de foco que mantienen activos son 17 y cinco los eventos de transmisión local.



Al intercambiar con las autoridades de esa provincia, el Presidente de la República insistió en la pertinencia de seguir profundizando en la manera en que se aplican los protocolos de los tratamientos médicos a los pacientes graves y críticos. Es en Ciego de Ávila –comentó- donde más personas en estas condiciones tenemos en las últimas jornadas, también allí hemos tenido que lamentar varios fallecidos.



Entretanto, desde Sancti Spíritus, la gobernadora Teresita Romero Rodríguez actualizó acerca del comportamiento de las medidas de prevención y control que allí se ponen en práctica para enfrentar la enfermedad, fundamentalmente en los territorios e instituciones con una mayor complejidad, como las localidades de Venegas y Bernal, en los municipios de Yaguajay y Jatibonico, respectivamente, así como en el hotel trinitario “Costa Sur”.



En el caso particular del Hotel, especificó que se concedieron dos altas clínicas, que corresponden a los dos primeros pacientes confirmados. Aseveró que en estos momentos la institución está vacía y se trabaja en su desinfección; las 167 personas que habían sido puestas en aislamiento, entre trabajadores y huéspedes, ya partieron hacia sus respectivas viviendas al resultar negativa la segunda muestra PCR que se les realizó.



Durante la sesión de trabajo, en la cual también participó el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, y estuvo dirigida por el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, rindieron cuenta además las autoridades gubernamentales de Mayabeque, Artemisa y Holguín, otras tres provincias que informaron casos positivos este sábado.



Precisamente en la provincia de Holguín residía uno de los dos últimos pacientes fallecidos contagiados con la COVID-19, y del cual no se había podido identificar su fuente de infección. Este lamentable suceso, explicó el gobernador Julio César Estupiñán Rodríguez, ha generado el aislamiento de 278 personas, en los municipios de Antilla y Banes.



Muchas son las experiencias en el enfrentamiento a la COVID-19 que han quedado en el país en estos más de seis meses de arduo trabajo. Aprovecharlas en toda su dimensión, en aras de continuar cortando caminos a la epidemia, resulta esencial en la encomiable labor que realiza nuestro personal de Salud para frenar el nuevo brote de la enfermedad que ha vuelto a incrementar la cifra de contagios en la mayor de las Antillas.